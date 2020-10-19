Жители Москвы могут остаться без льготного страхования жилья

Как рассказал вице-президент компании Ингосстрах Виктор Кучер, без участия местных органов самоуправления такие проекты нигде не были успешны. По его словам, сворачивание программы ставит под удар реализацию федерального закона о необходимости внедрить в субъектах РФ страховую защиту жилья от чрезвычайных ситуаций. Тем более что главными участниками программы являются малообеспеченные граждане, которые оплачивали взносы в размере около ста рублей.