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Жители Москвы могут остаться без льготного страхования жилья

19 октября 2020, 15:35
Фото: pikist.com
Льготная программа страхования жилья, доступная даже малообеспеченным москвичам, может прекратить свое действие 31 декабря 2020 года, потому что власти столицы не готовятся к подписанию нового договора.

Как сообщается, такой механизм страхования жилой недвижимости позволял гражданам получать выплаты в случае ущерба от пожаров, взрывов, аварий и стихийных бедствий. Программа заработала еще в середине 90-х годов при поддержке московского правительства. Тогда столичные власти компенсировали 80% компенсаций из местного бюджета, а страховые брали на себя остальное. Такой подход заставил москвичей более охотно страховать свой дом, передает kp.ru.

Сегодня администрация Москвы покрывает только 15% ущерба и специалисты сомневаются, что программа в ее нынешнем виде сможет работать без участия городских властей.

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс обратился в мэрию Москвы с просьбой рассказать о будущем программы и роли в ней администрации, а также о том, по какой причине не сообщалось о начале нового конкурса.

Как рассказал вице-президент компании Ингосстрах Виктор Кучер, без участия местных органов самоуправления такие проекты нигде не были успешны. По его словам, сворачивание программы ставит под удар реализацию федерального закона о необходимости внедрить в субъектах РФ страховую защиту жилья от чрезвычайных ситуаций. Тем более что главными участниками программы являются малообеспеченные граждане, которые оплачивали взносы в размере около ста рублей.

Кучер отметил, что более 12% страховых взносов шли на ремонт и реконструкцию систем пожаротушения и дымоудаления, обновления оборудования и многие другие предупредительные мероприятия.

“Но без программы все будет делаться за счет городского бюджета”, - сказал эксперт.

Вице-президент ВСС Евгений Уфимцев согласился с тем, что московская программа является одной из лучших. Он выразил надежду, что она продолжит свою работу, даже если доля городского бюджета в выплатах снизится с 15% до 10%.

В 2020 году городскую страховку по различным ЧС получили 1,5 тыс. семей, всего было выплачено около 61 млн руб. Сейчас более 2,5 млн московских семей имеют действующие договоры страхования.

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