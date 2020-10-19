Водитель автобуса, под колёсами которого погибла белгородка, не выходит на работу

Водитель в тот момент находился в шоковом состоянии и не смог осуществить дальше движение по линии. Мы вызвали водителя-перегонщика и перегнали автобус без участия водителя, который был за рулём в тот момент. С ним проводили беседу. На сегодняшний день он на рейс не выходит. Александр Васильченко