Водитель автобуса, под колёсами которого погибла белгородка, не выходит на работу

На встрече журналистов с гендиректором Единой транспортной компании Александром Васильченко затронули тему октябрьского ДТП на пересечении улиц Щорса и Королёва, когда под колёсами автобуса погибла женщина.
Руководитель ЕТК сообщил, что в тот же день они отработали ситуацию, смогли разобрать её посекундно, так как на автобусах имеются свои камеры видеонаблюдения. Записи сразу же передали сотрудникам внутренних органов.
Состояние водителя Васильченко оценил как шоковое и рассказал, что после аварии он даже не смог двигаться дальше по маршруту. Его заменили.
Водитель в тот момент находился в шоковом состоянии и не смог осуществить дальше движение по линии. Мы вызвали водителя-перегонщика и перегнали автобус без участия водителя, который был за рулём в тот момент. С ним проводили беседу. На сегодняшний день он на рейс не выходит. Александр Васильченко
ИА «Бел.Ру» напоминает, что речь идёт о смертельном ДТП, которое случилось в Белгороде 8 октября. Под колёсами ЛиАЗа оказалась женщина 1987 года рождения. На видео заметно, что белгородка наступила на бордюр, когда для транспорта загорелся зелёный сигнал светофора. Её дальнейшие действия не видно. Но в результате потерпевшая оказалась под колёсами автобуса и погибла на месте.