В Белгородскую область поступило 84 887 доз детской вакцины против гриппа

Первый транш вакцины против гриппа для детей, который ранее поступил в регион, уже освоили на 100%. Второй этап прививочной кампании стартует завтра, 19 октября. Для этого в регион поступило 84 887 доз детской вакцины против гриппа.
По словам Зубаревой, во все медорганизации области по определённым квотам вакцина поступает уже сегодня. Так, школы будут прививать детей на своей территории в медкабинетах, детские сады, где есть лицензия, также будут вести эту работу у себя на базе, все остальные могут привиться в детских поликлиниках области.
Вакцинация проходит не разово. Вакцина поступает определёнными количествами в несколько этапов. Первый транш, это 48% от всей вакцины, которая должна была поступить в регион, уже пришла и освоена. Сейчас мы получили остальные 52%.Наталия Зубарева
Также Белгородская область ожидает в ближайшие дни поступление взрослой вакцины от гриппа. Всего в 2020 году за счёт федерального бюджета планируется привить 45,5% населения региона. В сезон 2020–21 года разработчики выпустили трёхвалентную противогриппозную вакцину, в которой содержится три обновлённых штамма вируса гриппа.