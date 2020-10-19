В Белгородскую область поступило 84 887 доз детской вакцины против гриппа

По словам Зубаревой, во все медорганизации области по определённым квотам вакцина поступает уже сегодня. Так, школы будут прививать детей на своей территории в медкабинетах, детские сады, где есть лицензия, также будут вести эту работу у себя на базе, все остальные могут привиться в детских поликлиниках области.