В Белгородской области увеличилось число закрытых на карантин дошкольных групп

По данным регионального департамента здравоохранения, в Белгородской области по состоянию на 19 октября коронавирусом заболели 168 детей до 17 лет. Из них 131 школьник, 120 дошкольников и 27 детей, которые не посещают образовательные организации.
Инфицировались и сотрудники образовательных учреждений. Так, на сегодняшний день болеют 165 сотрудников школ и 12 работников детских садов.
Тем не менее, по причине коронавируса ни одна из школ и ни один детский сад в регионе полностью не закрыли. Однако на карантин в Белгородской области закрыли 104 класса и 22 дошкольные группы.
Это небольшое количество заболевших детей. Инфицирование COVID-19 невелико. Тем не менее, на сегодня у нас самое большое количество заболевших с диагнозом ОРВИ.Наталия Зубарева