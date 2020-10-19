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В Белгородской области увеличилось число закрытых на карантин дошкольных групп

19 октября 2020, 14:59
Фото: ИА "БелРу"
О ситуации с распространением коронавируса среди детей в регионе рассказала заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева. Всего на карантин закрыли 104 класса и 22 дошкольные группы, которых на прошлой неделе было 18.

По данным регионального департамента здравоохранения, в Белгородской области по состоянию на 19 октября коронавирусом заболели 168 детей до 17 лет. Из них 131 школьник, 120 дошкольников и 27 детей, которые не посещают образовательные организации.

Инфицировались и сотрудники образовательных учреждений. Так, на сегодняшний день болеют 165 сотрудников школ и 12 работников детских садов.

Тем не менее, по причине коронавируса ни одна из школ и ни один детский сад в регионе полностью не закрыли. Однако на карантин в Белгородской области закрыли 104 класса и 22 дошкольные группы.

Это небольшое количество заболевших детей. Инфицирование COVID-19 невелико. Тем не менее, на сегодня у нас самое большое количество заболевших с диагнозом ОРВИ.Наталия Зубарева

Напомним, по состоянию на 15 октября на карантин закрыли 121 класс и 18 дошкольных групп.

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