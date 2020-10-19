В Белгородской области сёла возрождают раздачей участков и льготным кредитом на дом

Кроме того, о селе неоднократно говорил экс-губернатор региона Евгений Савченко. В минувшем году он сообщил, что родину Героя Советского Союза Николая Ватутина надо возрождать. Для этого он предложил предоставлять всем, кто решит построить дом в Ватутино, 3 млн рублей на 15 лет под 1% годовых. Если же в семье за время строительства родится ребёнок — прощать по миллиону за каждого малыша. Помимо этого, решившихся на такие условия освободят на три года от платежей.