В Белгородской области сёла возрождают раздачей участков и льготным кредитом на дом

На площадке пространства «Точка кипения Белгород» белгородцы представили свои проекты, заявленные на Всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени». Помимо федерального уровня, решили отметить самые яркие инициативы на региональном уровне: всего было подано 342 заявки.
Экспертами выступили профильные специалисты, представители региональных институтов развития, общественные представители «Агентства стратегических инициатив», сотрудники профильных департаментов. Они отобрали 11 наилучших проектов, финансирование которых и обсудили с участием первых лиц региона. Открыл итоговую стратегическую сессию первый заместитель губернатора Белгородской области Денис Буцаев.
АСИ взяла на себя непростую задачу по сбору идей от разных субъектов (предпринимательской деятельности, общественных организаций, неравнодушных учреждений). При этом идея должна была быть максимально приземлена и практична с точки зрения возможности её осуществления. Белгородчина дала несколько идей, которые вошли в 100 лучших практик: это и доступное жильё, и семейная медицина, и другие проекты. Денис Буцаев
Среди всех направлений наибольшее число идей подали на «Новую социальную стратегию». На встрече представили два проекта — «Поддержка молодых семей» и «Возрождение исчезающих сёл». Рассказал о них гендиректор АО «Ипотечная корпорация» Антон Иванов.
Сложность реализации проектов связана с тем, что доля сельского населения в Белгородской области сильно сокращается. По словам Иванова, каждый старается переехать из села в районный центр, из районного центра — в регионы, из регионов — в столицу или какой-то крупный город. Кроме того, большинство мер поддержки направлены на крупные агломерации, а развитию сельских территорий уделяют мало внимания.
Более молодая ветвь проекта реализуется с 2019 года — «Возрождение малых и исчезающих населённых пунктов, имеющих высокое культурное значение для региона». Десять муниципалитетов участвуют в этом проекте и уже предоставили перечень своих населённых пунктов, которые имеют для региона или района особое значение. Первым проектом был посёлок Ватутино в Мандровском сельском поселении Валуйского района. Антон Иванов
Сейчас в селе Ватутино живёт менее 200 человек. Оно считается убывающим. Когда-то там проживало более 500 человек, была собственная школа и церковь. «Это село имеет особое значение для Белгородской области — здесь когда-то жил и родился генерал Ватутин», — уточнил Иванов.
Кроме того, о селе неоднократно говорил экс-губернатор региона Евгений Савченко. В минувшем году он сообщил, что родину Героя Советского Союза Николая Ватутина надо возрождать. Для этого он предложил предоставлять всем, кто решит построить дом в Ватутино, 3 млн рублей на 15 лет под 1% годовых. Если же в семье за время строительства родится ребёнок — прощать по миллиону за каждого малыша. Помимо этого, решившихся на такие условия освободят на три года от платежей.
Те же условия озвучили в рамках проекта:
Если в ходе реализации этой программы у вас родится трое детей, то автоматически вам списывается вся задолженность по кредиту. Антон Иванов
По такой схеме уже выдали девять займов, то есть строятся девять домов. Белгородцам выдали с этой целью 10 млн рублей, а списано (в связи с рождением детей) 900 тыс. рублей. В текущем и следующем году семьи начнут заезжать в новые дома.
На данный момент на территории села Ватутино 26 готовых к застройке участков. Кураторы проекта надеются, что программа реализуется и в других регионах.
Напомним, в проекте, помимо села Ватутино, участвуют село Большое Прохоровского района и Колотиловка Краснояружского района. Здесь расположен Музей природы Белогорья и идёт процесс создания Музея истории региона и народной культуры «Слобожанщина».
Ещё один большой проект, который реализуется Фондом ИЖС с 2013 года и о котором рассказал Иванов, — «Возрождение населённых пунктов с убывающим населением». По условиям он схож с вышеупомянутым проектом, однако имеет более масштабный характер. 526 займов на общую сумму 316 млн рублей уже выдали за время существования программы. После рождения детей списали 19 млн рублей. По итогам два села вышли из статуса убывающих, так как их население превысило 200 человек.