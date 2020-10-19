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В Белгородской области получить результат теста на COVID-19 можно будет онлайн

19 октября 2020, 13:23
Фото: ИА "БелРу"
В настоящее время данный вопрос прорабатывают департаменты здравоохранения и цифрового развития региона. Об этом сообщила заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева. Когда заработает нововведение, пока неизвестно.

По словам Зубаревой, в Белгородской области прорабатывают вопрос о возможности получения результата теста на коронавирус онлайн. Этим в настоящее время занимаются два региональных департамента — здравоохранения и цифрового развития.

В будущем получить результаты теста станет возможным в кабинете Единой государственной информационной системы (госуслуги). Однако пока неизвестно, как и кем будет наполняться новый раздел на ресурсе, кто может быть пользователем своего кабинета и на каком этапе можно посмотреть результаты.

Напомним, обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию должны проходить люди, вернувшиеся из-за границы. До получения результатов теста они не могут перемещаться по городу и должны соблюдать режим строгой самоизоляции.

За нарушение требований размер взыскания для граждан может достигать 40 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, для юридических — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Например, в Белгородской области семья, прилетевшая из Турции, уже заплатила штраф в размере 15 тыс. рублей за то, что спустя месяц так и не сдала тесты на коронавирус.

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