В Белгородской области получить результат теста на COVID-19 можно будет онлайн

За нарушение требований размер взыскания для граждан может достигать 40 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, для юридических — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Например, в Белгородской области семья, прилетевшая из Турции, уже заплатила штраф в размере 15 тыс. рублей за то, что спустя месяц так и не сдала тесты на коронавирус.