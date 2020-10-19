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В Белгородской области экс-директора лесхоза оштрафовали на полмиллиона за взятку

19 октября 2020, 09:32
Фото: ИА Бел.Ру
Бывший директор ОГАУ «Валуйский лесхоз» признан виновным в получении взятки. Кроме крупного штрафа, его лишили права занимать определённые должности.

В мае прошлого года директор предложил бизнесмену купить ясень первого сорта по цене третьего за взятку. Тот перевёл сумму в 60 тыс. рублей на карту подсудимого в период с 26 июня по 2 июля того же года, сообщили в областной прокуратуре.

Суд признал экс-главу лесхоза виновным и назначил ему штраф в 500 тыс. рублей. В течение трёх лет он не сможет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в госорганах.

Помимо этого, ему придётся выплатить 60 тыс. рублей, полученные по недействительной сделке. Приговор ещё не вступил в законную силу.

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#Новости#Штраф#Прокуратура#Взятка#ОГАУ «Валуйский лесхоз»#Общество
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