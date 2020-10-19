В Белгородской области экс-директора лесхоза оштрафовали на полмиллиона за взятку

В мае прошлого года директор предложил бизнесмену купить ясень первого сорта по цене третьего за взятку. Тот перевёл сумму в 60 тыс. рублей на карту подсудимого в период с 26 июня по 2 июля того же года, сообщили в областной прокуратуре.