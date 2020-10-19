Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Спасатели предупреждают жителей Белгородской области о заморозках

19 октября 2020, 14:55
Фото: https://pixabay.com/ru/
В ночь на 20 октября температура воздуха в отдельных районах региона понизится до -2 °C.
Сюжет
Погода

По данным ГУ МЧС России по Белгородской области, 20 октября синоптики прогнозируют в регионе переменную облачность без осадков. Скорость ветра составит 8–13 м/с. Ночью температура может колебаться от 2º мороза до 3º тепла, днём 7–12 °C.

В связи с возможными заморозками спасатели Белгородской области напоминают о строгом соблюдении правил пожарной безопасности, из-за нарушения которых происходит львиная доля пожаров.

Не используйте для обогрева жилья газовые и кухонные плиты. Не перегружайте сеть мощными электроприборами и, выходя из дома, не забывайте отключать их из сети.

В случае беды звоните по телефону 112, единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области — 8 (4722) 39-99-99.

#Новости#Погода#Прогноз погоды#МЧС#Погода в Белгородской области#Заморозки#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18