Спасатели предупреждают жителей Белгородской области о заморозках

По данным ГУ МЧС России по Белгородской области, 20 октября синоптики прогнозируют в регионе переменную облачность без осадков. Скорость ветра составит 8–13 м/с. Ночью температура может колебаться от 2º мороза до 3º тепла, днём 7–12 °C.
В связи с возможными заморозками спасатели Белгородской области напоминают о строгом соблюдении правил пожарной безопасности, из-за нарушения которых происходит львиная доля пожаров.
Не используйте для обогрева жилья газовые и кухонные плиты. Не перегружайте сеть мощными электроприборами и, выходя из дома, не забывайте отключать их из сети.
В случае беды звоните по телефону 112, единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области — 8 (4722) 39-99-99.