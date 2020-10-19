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Россиянам объяснили порядок получения пенсий при смене банка

19 октября 2020, 10:44
Фото: ИА Бел.Ру
Граждане РФ могут оставить прежнюю дату зачисления пенсии после смены кредитной организации. Ранее это решение влекло ощутимые изменения в сроках.

Так, при переходе из одного банка в другой «прыгала» дата зачисления пенсии: если раньше гражданин получал выплату, к примеру, 9-го числа каждого месяца, то после изменений она ощутимо сдвигалась. Теперь срок перевода зависит от условий, которые согласованы самим получателем, пишут «Новые Известия».

Самостоятельно граждане могут выбирать и способ получения выплат: в почтовом отделении или на карту. Для последнего варианта необходима карта «Мир». Поменять способ получения можно на сайте госуслуг или в территориальном органе ПФР.

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#Новости#Пенсия#Банк#Общество
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