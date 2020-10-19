Россиянам объяснили порядок получения пенсий при смене банка

Так, при переходе из одного банка в другой «прыгала» дата зачисления пенсии: если раньше гражданин получал выплату, к примеру, 9-го числа каждого месяца, то после изменений она ощутимо сдвигалась. Теперь срок перевода зависит от условий, которые согласованы самим получателем, пишут «Новые Известия».