Эксперты ОНФ вскрыли проблему с тетрадями в школах Белгородской области

В Самаре педагог предложил перейти на более сложную программу, для которой требуется три рабочие тетради и учебник. Поскольку не все родители могли выполнить требование, учитель разрешил ксерокопировать листы тетрадей и работать в них. Но оказалось, что это нарушает санитарные требования.