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Эксперты ОНФ вскрыли проблему с тетрадями в школах Белгородской области

19 октября 2020, 07:44
Фото: ОНФ
Эксперты ОНФ изучили ситуацию с учебными пособиями в школах по поручениям президента Владимира Путина. Оказалось, что в некоторых белгородских учебных заведениях родители до сих пор закупают рабочие тетради.
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ОНФ

В соответствии с федеральным законодательством, учебники и методические пособия должны выдаваться ученикам бесплатно. Однако на практике зачастую это происходит за счёт родителей, особенно в начальных классах. Подобные факты эксперты ОНФ зафиксировали в некоторых белгородских школах.

Нами направлен запрос в департамент образования области с целью получения комментария, на каком основании это происходит.Валерий Шилов, руководитель исполкома ОНФ в Белгородской области

В среднем семья тратит на подготовку ребёнка к школе около 10 тыс. рублей, из которых 3 тыс. уходят на покупку тетрадок. Более 2,2 тыс. участников опроса заявили об их высокой стоимости.

В Самаре педагог предложил перейти на более сложную программу, для которой требуется три рабочие тетради и учебник. Поскольку не все родители могли выполнить требование, учитель разрешил ксерокопировать листы тетрадей и работать в них. Но оказалось, что это нарушает санитарные требования.

ОНФ предложил кабмину решить проблему в субъектах страны. Речь идёт лишь о тех, где нет адресной соцпомощи и существует нехватка бесплатных рабочих тетрадей.

Напомним, в соответствии с федеральным законом «Об образовании», средства обучения и воспитания, учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы должны предоставляться бесплатно на время получения образования.

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#Новости#Школы#ОНФ#Общероссийский народный фронт#Рабочие тетради#Общество
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