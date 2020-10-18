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Водитель ВАЗа скончался после столкновения с «Мерседесом» в Белгородской области

18 октября 2020, 11:00
Фото: УМВД России по Белгородской области
17 октября в регионе зарегистрировано семь ДТП с пострадавшими: один человек погиб, девять получили травмы.

По предварительным данным областного управления ГИБДД, смертельная авария случилась около 08:40 на автодороге Белгород – Новый Оскол – Советское в Корочанском районе. «Мерседес Бенц» выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-2106. Обоих водителей 32 и 45 лет увезли в больницу, там водитель отечественного авто скончался.

Ночью на улице Бубнова в Губкине ВАЗ-211440 врезался в опору ЛЭП. 26-летний водитель и его пассажирка 24 лет попали в больницу.

Около 16:50 на автодороге Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки в Валуйском горокруге «Фольксваген» вылетел с трассы в кювет и перевернулся. Пострадал 49-летний водитель.

Около 18:45 на улице Костюкова в Белгороде «Мазда 6» столкнулась с «Ладой Калиной», которая от удара сбила 55-летнего пешехода, он в это время шёл по пешеходному переходу. В больницу отвезли 24-летнего водителя «Калины» и пешехода.

Ещё одно ДТП в областном центре случилось около 21:30 на улице Везельской. «Форд Фокус» выехал на встречку и врезался в «Ниссан», 32-летний водитель последнего получил травмы.

Около 19:35 на автодороге Крым – Комсомольский – Красиво в Борисовском районе ВАЗ-21099 сбил 48-летнего велосипедиста, ему потребовалась медицинская помощь. А на улице Ленина в Шебекино под колёсами «Лады Гранты» оказалась 48-летняя женщина, она доставлена в лечебное учреждение.

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