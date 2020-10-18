Водитель ВАЗа скончался после столкновения с «Мерседесом» в Белгородской области

Около 18:45 на улице Костюкова в Белгороде «Мазда 6» столкнулась с «Ладой Калиной», которая от удара сбила 55-летнего пешехода, он в это время шёл по пешеходному переходу. В больницу отвезли 24-летнего водителя «Калины» и пешехода.