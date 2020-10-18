В Белгородской области коронавирусом заразился 91 человек за сутки

За последние сутки COVID–19 в Белгородской области заразился 91 человек. Общее число заболевших достигло 10 267. Выздоровел 8891 пациент.
Новых летальных случаев, связанных с заболеванием коронавирусной инфекцией, не зарегистрировано. По данным федерального штаба, в регионе скончались 59 пациентов с коронавирусом. По данным регионального оперштаба на 17 октября, таких 70.
18 октября в России зарегистрировано 1 399 334 случаев заражения коронавирусом, за сутки прибавилось 15 099 человек в 84 регионах, умерли 185 россиян. Общее число летальных исходов — 24 187.
В мире лидером по числу заражённых остаются США — 8,14 млн человек. На втором месте Индия — 7,49 млн, на третьем — Бразилия (5,22 млн). Россия на сегодняшний день занимает четвёртое место.