Людмила Крылова: Жалобы населения насчёт работы Шебекинской ЦРБ частично обоснованны

Людям было сложно сориентироваться в новых для себя условиях. Ковидная ситуация требует чёткой организации и планирования своего временного маршрута по отделению буквально до минуты. С этим таймингом и произошли сбои. Каждый пациент, попадая в больницу, безусловно, хочет и имеет право быть индивидуальным и самым важным. Но один доктор не в состоянии одномоментно присутствовать в семи палатах, в которых находятся пациенты. Кому-то уделяется больше внимания, а кому-то меньше. Приоритет не от красивых глаз, а от клинического состояния пациента.Людмила Крылова