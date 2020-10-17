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Людмила Крылова: Жалобы населения насчёт работы Шебекинской ЦРБ частично обоснованны

17 октября 2020, 05:00
Фото: pixabay.com
Первый заместитель начальника регионального департамента здравоохранения прокомментировала жалобы, поступающие от пациентов Шебекинской ЦРБ, которую не так давно перепрофилировали в ковидный госпиталь. Причина проблем — новый режим и условия работы.

По словам Крыловой, для Шебекинской ЦРБ работа в качестве ковидной площадки — определённый стресс, поскольку ранее люди не работали в подобных условиях и оказывали плановую и экстренную медицинскую помощь в обычном режиме. Основная проблема касалась неправильного распределения времени врачами во время дежурств.

Людям было сложно сориентироваться в новых для себя условиях. Ковидная ситуация требует чёткой организации и планирования своего временного маршрута по отделению буквально до минуты. С этим таймингом и произошли сбои. Каждый пациент, попадая в больницу, безусловно, хочет и имеет право быть индивидуальным и самым важным. Но один доктор не в состоянии одномоментно присутствовать в семи палатах, в которых находятся пациенты. Кому-то уделяется больше внимания, а кому-то меньше. Приоритет не от красивых глаз, а от клинического состояния пациента.Людмила Крылова

Также Крылова рассказала о ситуации с питанием в медучреждении. По её словам, для проверки в госпиталь выезжала комиссия в составе представителей основных ковидных площадок, специалистов горбольницы № 2 и областной инфекционной больницы. Все недочёты исправили.

Мы учли замечания, которые пользователи Сети высказывали по организации помощи, по кратности питания, обходам, по тому, как медики ориентируются на новой площадке и оказывают помощь. Коррективы внесены. Период первой трёхдневной адаптации уже прошёл. Поэтому я думаю, что подобных казусов у нас будет меньше, и положительные результаты работы этой бригады мы увидим.Людмила Крылова

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