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В Белгороде рассказали подробности об умерших от коронавируса

16 октября 2020, 14:02
Фото: Бел.Ру
За последние сутки в статистику внесли двух умерших пациентов с COVID-19. Общее число жертв достигло 70.

На брифинге по ситуации с распространением коронавируса в регионе рассказали о двух умерших за последние сутки белгородцах с коронавирусом. Первый — мужчина из Белгорода, ему было 62 года. Ещё одна жертва вируса — 48-летняя женщина из Томаровки.

Напомним, за прошедший день коронавирус подтвердили у 91 жителя региона, а общее число заболевших нарастающим итогом превысило 10 тысяч. Лидерами по суточному приросту стали Белгород (25), Белгородский район (14) и Алексеевский городской округ (10).

Продолжают лечение 1696 пациентов, из них 59 подключены к аппаратам для искусственной вентиляции лёгких.

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