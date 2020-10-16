В Белгороде рассказали подробности об умерших от коронавируса

На брифинге по ситуации с распространением коронавируса в регионе рассказали о двух умерших за последние сутки белгородцах с коронавирусом. Первый — мужчина из Белгорода, ему было 62 года. Ещё одна жертва вируса — 48-летняя женщина из Томаровки.