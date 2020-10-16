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Павел Тетюхин заболел коронавирусом

16 октября 2020, 12:29
Фото: Бел.Ру
Игрок «Белогорья», как и вся команда, ушёл на двухнедельный карантин. О болезни сообщила его мать Наталья Тетюхина.

Павел Тетюхин стал одним из игроков «Белогорья», заболевших коронавирусом. Наталья Тетюхина сообщила, что у него положительный тест. Единственный симптом — пропало обоняние, больше вирус себя никак не проявляет.

На две недели Тетюхины всей семьёй ушли на карантин.

Напомним, 15 октября в ВК «Белогорье» сообщили, что команда уходит на двухнедельную изоляцию из-за положительных тестов на COVID-19 у нескольких игроков.

Сколько всего волейболистов заболели и кто именно, в волейбольном клубе сообщить отказались.

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