Павел Тетюхин заболел коронавирусом

Павел Тетюхин стал одним из игроков «Белогорья», заболевших коронавирусом. Наталья Тетюхина сообщила, что у него положительный тест. Единственный симптом — пропало обоняние, больше вирус себя никак не проявляет.
На две недели Тетюхины всей семьёй ушли на карантин.
Напомним, 15 октября в ВК «Белогорье» сообщили, что команда уходит на двухнедельную изоляцию из-за положительных тестов на COVID-19 у нескольких игроков.
Сколько всего волейболистов заболели и кто именно, в волейбольном клубе сообщить отказались.