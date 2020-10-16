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«Клиника сердца» в Старом Осколе стала «дочкой» департамента имущественных отношений

16 октября 2020, 08:59
Фото: ИА "Бел.Ру"
клиника
Изменения в структуре совладельцев компании произошли 14 октября. Об этом свидетельствуют данные в «СПАРК-Интерфакс».

С 14 октября новым совладельцем ООО «Клиника сердца» в Старом Осколе стал департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области. Его доля в уставном капитале компании теперь составляет 24,24%.

Ранее, 28 июля 2020 года, такая же доля принадлежала Фонду содействия оказания медицинской и социальной помощи населению области. Теперь же департамент занял место фонда и стоит в одном ряду с другими совладельцами — Галиной Пашковой (доля в УК 25,23%) и Светланой Коваленко (доля в УК 50,53%). Светлана Коваленко владеет также «Клиникой амбулаторной хирургии плюс» и половиной акций «Стоматологического центра № 1» в Белгороде.

Для справки: в «СПАРК-Интерфакс» указано, что ООО «Клиника сердца» зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области с 2015 года, главный врач — Наталья Анисимова. Бенефициаром числится Светлана Коваленко. За минувший год клиника ушла в убыток — 78 млн рублей. Но выручка от продаж за тот же период составила 277,3 млн рублей.

Напомним, в декабре 2019 года «Клиника сердца» стала лучшей медорганизацией в области наряду со стоматологической поликлиникой № 2 и офтальмологическим центром «Поколение».

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