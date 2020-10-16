«Клиника сердца» в Старом Осколе стала «дочкой» департамента имущественных отношений

Ранее, 28 июля 2020 года, такая же доля принадлежала Фонду содействия оказания медицинской и социальной помощи населению области. Теперь же департамент занял место фонда и стоит в одном ряду с другими совладельцами — Галиной Пашковой (доля в УК 25,23%) и Светланой Коваленко (доля в УК 50,53%). Светлана Коваленко владеет также «Клиникой амбулаторной хирургии плюс» и половиной акций «Стоматологического центра № 1» в Белгороде.