Госзакупкой на 17,5 млн рублей заинтересовалось УФАС по Белгородской области

2 октября была опубликована госзакупка по поиску подрядчика для благоустройства общественной территории в городе Алексеевка Белгородской области и строительства контактного фонтана в парке. Заказчиком выступала администрация Алексеевского горокруга. Максимально за работу подрядчика готовы были отдать 17,5 млн рублей.
За эти деньги компания-победитель должна была бы:
Однако электронный аукцион по определению подрядчика так и не состоялся. На госзакупку подали жалобу.
Согласно реестру жалоб, претензии к положениям аукционной документации 12 октября выразило ООО «Атлантикпро». Внимание на это обратило управление Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области. В доводах жалобы было указано, что «аукционная документация составлена с явными нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок, имеет признаки ограничения конкуренции, неправильного определения требований к участникам закупки». Заказчик якобы нарушил положения ст. 64 Закона о контрактной системе в части предъявления излишних требований к составу заявки.
Директор ООО «Атлантикпро» Фидат Кутусов требует приостановить размещение закупки, признать жалобу обоснованной, привести документацию о закупке в соответствие с законодательством и провести внеплановую проверку.
Для справки: согласно данным из «СПАРК-Интерфакс», компания «Атлантикпро» зарегистрирована в Свердловской области в городе Екатеринбург с 2019 года. Руководителем и бенефициаром является Фидат Кутусов. Указано, что основная деятельность компании — деятельность автомобильного грузового транспорта. Однако с 26 августа 2020 года ООО «Атлантикпро» исключили из ЕГРЮЛ из-за недостоверности сведений о юрлице.
Ранее, 23 сентября, стало известно об аннулировании по инициативе УФАС результатов торгов по ремонту сквера в Белгороде. Это задержало процесс закупки и строительства, однако позже сообщили, что скверу на улице Почтовой всё же быть.