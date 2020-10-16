Госзакупкой на 17,5 млн рублей заинтересовалось УФАС по Белгородской области

Согласно реестру жалоб, претензии к положениям аукционной документации 12 октября выразило ООО «Атлантикпро». Внимание на это обратило управление Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области. В доводах жалобы было указано, что «аукционная документация составлена с явными нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок, имеет признаки ограничения конкуренции, неправильного определения требований к участникам закупки». Заказчик якобы нарушил положения ст. 64 Закона о контрактной системе в части предъявления излишних требований к составу заявки.