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Госзакупкой на 17,5 млн рублей заинтересовалось УФАС по Белгородской области

16 октября 2020, 07:12
Фото: Бел.Ру
госзакупки
В процессе поиска подрядчика для строительства контактного фонтана и благоустройства территории на госзакупку подали жалобу. Региональная антимонопольная служба нашла нарушения требований закона о контрактной системе.

2 октября была опубликована госзакупка по поиску подрядчика для благоустройства общественной территории в городе Алексеевка Белгородской области и строительства контактного фонтана в парке. Заказчиком выступала администрация Алексеевского горокруга. Максимально за работу подрядчика готовы были отдать 17,5 млн рублей.

За эти деньги компания-победитель должна была бы:

  • заложить новую тротуарную плитку или восстановить старую, где это необходимо;
  • выполнить озеленение;
  • установить скамейки, урны, велопарковки и зеркальную инсталляцию;
  • обустроить игровые комплексы;
  • выполнить устройство контактного фонтана, обеспечить его электроосвещением, системами водоотведения и водоснабжения.

Однако электронный аукцион по определению подрядчика так и не состоялся. На госзакупку подали жалобу.

Согласно реестру жалоб, претензии к положениям аукционной документации 12 октября выразило ООО «Атлантикпро». Внимание на это обратило управление Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области. В доводах жалобы было указано, что «аукционная документация составлена с явными нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок, имеет признаки ограничения конкуренции, неправильного определения требований к участникам закупки». Заказчик якобы нарушил положения ст. 64 Закона о контрактной системе в части предъявления излишних требований к составу заявки.

Директор ООО «Атлантикпро» Фидат Кутусов требует приостановить размещение закупки, признать жалобу обоснованной, привести документацию о закупке в соответствие с законодательством и провести внеплановую проверку.

Для справки: согласно данным из «СПАРК-Интерфакс», компания «Атлантикпро» зарегистрирована в Свердловской области в городе Екатеринбург с 2019 года. Руководителем и бенефициаром является Фидат Кутусов. Указано, что основная деятельность компании — деятельность автомобильного грузового транспорта. Однако с 26 августа 2020 года ООО «Атлантикпро» исключили из ЕГРЮЛ из-за недостоверности сведений о юрлице.

Ранее, 23 сентября, стало известно об аннулировании по инициативе УФАС результатов торгов по ремонту сквера в Белгороде. Это задержало процесс закупки и строительства, однако позже сообщили, что скверу на улице Почтовой всё же быть.

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