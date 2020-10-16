Газоснабжение 1000 белгородцев приостановили из-за отсутствия договора на ТО

При отсутствии у абонента договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования поставщик газа, согласно Постановлению Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа с предварительным письменным уведомлением абонента.