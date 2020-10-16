Газоснабжение 1000 белгородцев приостановили из-за отсутствия договора на ТО

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 410 договор о техническом обслуживании — обязательное условие для использования газа.
При отсутствии у абонента договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования поставщик газа, согласно Постановлению Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа с предварительным письменным уведомлением абонента.
Возобновление поставки производится только при устранении причин, послуживших основанием для приостановления подачи газа, при условии оплаты расходов, понесённых в связи с проведением работ по отключению и подключению газоиспользующего оборудования.
Справка. Техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляется не реже 1 раза в год. При проведении технического обслуживания газового оборудования специалисты проверяют состояние внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, герметичность соединений, выявляют и устраняют утечки газа, проверяют тягу в дымовых и вентиляционных каналах.