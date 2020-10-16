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Эксперт объяснил победу Тюмени в ¼ финала «Дебатла»

16 октября 2020, 08:15
Виктор Виньков
Начальник отдела пресс-службы Волгоградского государственного университета Виктор Виньков прокомментировал свои оценки, выставленные в качестве судьи первой игры ¼ финала проекта «Дебатл».

В ней на дебаты вынесли вопрос «Высшее образование или навыки?»: участникам необходимо было аргументировать, так ли значимо обладание дипломом того или иного вуза само по себе или всему необходимому можно научиться самостоятельно. По сумме баллов Тюмень оказалась сильнее Оренбурга — 58 против 53.

По словам эксперта, ему импонировала позиция Тюмени, которая отстаивала приоритет академического образования, и не только потому, что он сам является сотрудником вуза.

Оренбург был более эмоционален, более открыт, динамичен. Но если говорить про аргументацию, Тюмень полностью впереди. Касательно полемичности — обе стороны оценил бы одинаково.Виктор Виньков

Арбитр отметил, что оренбуржцы были изначально в более непростой позиции — им как студентам вуза необходимо было отстоять точку зрения, что их форма образования менее значима.

Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. Тюмень в следующем раунде будет бороться за выход в финал с победителем пары Белгород — Омск. В остальных играх четвертьфинала Казань встретится со Ставрополем, а Уфа поспорит со второй командой Волгограда.

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