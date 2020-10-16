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Экс-глава Белгородского района Анатолий Попков останется в СИЗО до января 2021 года

16 октября 2020, 15:13
Фото: ИА "Бел.Ру"
суд
Следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения. Суд решил оставить Попкова в СИЗО до 17 января следующего года. Об изменениях сообщил «Абирег».

Ранее на «Бел.Ру» сообщали, что бывший глава администрации Белгородского района Анатолий Попков находится в СИЗО уже в течение года по обвинению в получении взятки. В сентябре стало известно о продлении срока ещё на месяц — до 17 октября.

Однако сегодня агентство бизнес информации «Абирег» сообщило о повторном продлении срока нахождения экс-префекта под стражей. Об этом ходатайствовало следствие и Московский городской суд продлил срок до 17 января 2021 года.

Напомним, что чиновника задержали после жалобы бизнесмена Павла Тапашиди. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме обвинений в получении взятки Попков получил обвинение в незаконном хранении оружия, которое нашли у него дома.

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