Экс-глава Белгородского района Анатолий Попков останется в СИЗО до января 2021 года

Ранее на «Бел.Ру» сообщали, что бывший глава администрации Белгородского района Анатолий Попков находится в СИЗО уже в течение года по обвинению в получении взятки. В сентябре стало известно о продлении срока ещё на месяц — до 17 октября.
Однако сегодня агентство бизнес информации «Абирег» сообщило о повторном продлении срока нахождения экс-префекта под стражей. Об этом ходатайствовало следствие и Московский городской суд продлил срок до 17 января 2021 года.
Напомним, что чиновника задержали после жалобы бизнесмена Павла Тапашиди. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме обвинений в получении взятки Попков получил обвинение в незаконном хранении оружия, которое нашли у него дома.