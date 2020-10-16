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Белгородская семья заплатила 15 тысяч рублей штрафа по возвращении из Турции

16 октября 2020, 11:51
Фото: Бел.Ру
Нарушение постановления главного санитарного врача РФ стало основанием для административного наказания супругов из Белгородской области. Они прилетели из-за границы и не сдали тесты на COVID-19.

В конце августа семья вернулась в РФ после отпуска в Турции. Спустя почти месяц они так и не заполнили анкету для прибывших в страну и просрочили обязательную сдачу теста на коронавирус, сообщили в Корочанском районном суде.

Их признали виновными и назначили каждому супругу штраф до 7,5 тыс. рублей. Эта сумма — ниже установленного законом предела (от 15 тыс. до 40 тыс.).

Напомним, жительница Старооскольского городского округа допустила аналогичное нарушение. В её случае штраф составил 15 тыс. рублей.

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