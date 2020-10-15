Волонтёры просят помощи в поиске белгородца с татуировкой на пальце

Константину Курилкину 29 лет, проживает он в селе Гостищево Яковлевского горокруга. 1 октября молодой человек ушёл из дома и не вернулся.
Среди особых примет — татуировка на безымянном пальце правой руки в виде кольца (перстня). Рост белгородца — 173 см, телосложение худощавое. Короткие и русые волосы, голубые глаза.
Одет был в чёрную спортивную куртку и спортивные штаны, синюю футболку и кроссовки того же цвета.
Если вы видели молодого человека или знаете, где он может находиться, сообщите об этом по номеру отряда 8 800 700 54 52 или в полицию 02, 102.