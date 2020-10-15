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Волонтёры просят помощи в поиске белгородца с татуировкой на пальце

15 октября 2020, 08:51
Фото: Группа отряда "Лиза Алерт" в соцсети
Константин Курилкин ушёл из дома 1 октября и после на связь не выходил. Отряд «Лиза Алерт» просит помочь в поисках молодого человека.

Константину Курилкину 29 лет, проживает он в селе Гостищево Яковлевского горокруга. 1 октября молодой человек ушёл из дома и не вернулся.

Среди особых примет — татуировка на безымянном пальце правой руки в виде кольца (перстня). Рост белгородца — 173 см, телосложение худощавое. Короткие и русые волосы, голубые глаза.

Одет был в чёрную спортивную куртку и спортивные штаны, синюю футболку и кроссовки того же цвета.

Если вы видели молодого человека или знаете, где он может находиться, сообщите об этом по номеру отряда 8 800 700 54 52 или в полицию 02, 102.

Фото: Группа отряда "Лиза Алерт" в соцсети

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#Новости#Лиза Алерт#Гостищево#Белгородская область#Татуировка#Общество
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