Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В школах Белгорода почти 2 тыс. школьников болеют ОРВИ

15 октября 2020, 09:26
Фото: Бел.Ру
В школах областного центра зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. При этом почти у трёх десятков учеников подтверждён коронавирус.

По данным на 14 октября, положительный тест получил 31 школьник. С учётом студентов СПО коронавирусом заразились 69 детей до 17 лет. ОРВИ и гриппом болеют 5,1% от общей численности учеников — 1938 человек. На больничном находятся и педагоги, но у всех учебных заведений есть возможность организовать замену, сообщили в администрации.

По этой причине каникулы в школах начнутся 26 октября. Вторая четверть для учеников стартует с 5 ноября.

Вместе с этим замглавы Белгорода по соцполитике и образованию Андрей Мухартов пока не видит оснований для перевода школьников на дистанционку. По его словам, эти разговоры преждевременны, а учебные заведения работают в обычном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Материалы по теме
Белгородский Роспотребнадзор не нашёл оснований для перевода школ на дистанционкуРеспираторной инфекцией заболели 22 учителя в школе в Белгородской областиОсенние каникулы для школьников Белгородской области начнутся по графику
#Новости#Школы#Каникулы#Орви#Коронавирус#Новости Белгорода#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18