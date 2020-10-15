В школах Белгорода почти 2 тыс. школьников болеют ОРВИ

По данным на 14 октября, положительный тест получил 31 школьник. С учётом студентов СПО коронавирусом заразились 69 детей до 17 лет. ОРВИ и гриппом болеют 5,1% от общей численности учеников — 1938 человек. На больничном находятся и педагоги, но у всех учебных заведений есть возможность организовать замену, сообщили в администрации.