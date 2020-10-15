В Белгородской области на карантин закрыли 121 класс и 18 дошкольных групп

Напомним, с 13 октября после карантина в штатном режиме работает школа № 21 в Белгороде: ранее там COVID-19 обнаружили у пяти преподавателей. В конце сентября на карантин закрывали два учебных учреждения в Борисовском районе, но они тоже уже открыты. Также на карантин закрыли и Горскую СОШ в Красненском районе.