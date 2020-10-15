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В Белгородской области на карантин закрыли 121 класс и 18 дошкольных групп

15 октября 2020, 15:31
Фото: pixabay.com
О ситуации в сфере образования в Белгородской области во время пандемии коронавируса журналистам рассказала заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева. На сегодняшний день в регионе на карантин закрыли 121 класс и 18 дошкольных групп.

По словам Зубаревой, в настоящее время в России из-за распространения коронавируса на карантин закрыли 111 школ. В Белгородской области таких школ уже нет. Всего на территории региона COVID-19 обнаружили у 129 сотрудников школ и у 14 работников детских садов.

Всего в регионе на карантин закрыли 121 класс и 18 дошкольных групп.

Напомним, с 13 октября после карантина в штатном режиме работает школа № 21 в Белгороде: ранее там COVID-19 обнаружили у пяти преподавателей. В конце сентября на карантин закрывали два учебных учреждения в Борисовском районе, но они тоже уже открыты. Также на карантин закрыли и Горскую СОШ в Красненском районе.

Осенние каникулы для белгородских школьников начнутся по графику. В настоящее время обучение в очном режиме продолжают 97,5% школьников региона.

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