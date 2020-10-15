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В Белгороде за сутки прибавилось 37 пациентов с COVID-19

15 октября 2020, 10:36
Фото: ИА «Бел.Ру»
Областной центр вновь стал лидером по суточному приросту заболевших. Тем временем в регионе продолжают лечение в больницах и дома 1678 человек. К аппаратам ИВЛ подключили 42 белгородца.

В регионе за сутки у 94 человек подтвердили коронавирус. Большая часть новых пациентов — из Белгорода, здесь зарегистрировали 37 подтверждённых диагнозов. В Яковлевском горокруге выявили десять заражённых. Ещё в 14 муниципалитетах прибавилось от одного до восьми заболевших.

Всего в Белгородской области на 15 октября зарегистрировали 9989 случаев заболевания. В тройке лидеров по числу пациентов с COVID-19 — Белгород (2317), Старооскольский горокруг (1503) и Белгородский район (1142). Меньше 100 выявленных случаев оказалось только в Ровеньском (47) и Красненском (69) районах.

Выздоровели 8243 пациента, скончались 68.

Лечатся в стационарах 518 человек, амбулаторно — 1160. К аппаратам ИВЛ подключили 42 пациента. В режиме самоизоляции находятся 6095 человек.

Фото: группа "Белгородская область" во "ВКонтакте"

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