В Белгороде за сутки прибавилось 37 пациентов с COVID-19

В регионе за сутки у 94 человек подтвердили коронавирус. Большая часть новых пациентов — из Белгорода, здесь зарегистрировали 37 подтверждённых диагнозов. В Яковлевском горокруге выявили десять заражённых. Ещё в 14 муниципалитетах прибавилось от одного до восьми заболевших.