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Posted 15 октября 2020, 14:44

Published 15 октября 2020, 14:44

Modified 14 декабря 2023, 15:58

Updated 14 декабря 2023, 15:58

Стойленский ГОК передал медицинское оборудование больнице Старого Оскола

15 октября 2020, 14:44
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) передал в Старооскольскую окружную больницу Святителя Луки Крымского пять аппаратов для искусственной вентиляции лёгких и пять переносных прикроватных мониторов реаниматолога и анестезиолога на сумму 12,8 млн рублей.

Аппараты ИВЛ предназначены для восстановления утраченной функции дыхания, в том числе инфицированных COVID-19. Прикроватные мониторы используют для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента.

Мы не остались в стороне от ситуации в регионе и с самого начала пандемии помогали медицинским учреждениям приобретать лекарства, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, антисептики и многое другое. Считаю, что только вместе мы можем справиться с этим вызовом и с минимальными потерями выйти из непростой ситуации.Сергей Напольских, генеральный директор Стойленского ГОКа

С начала года Стойленский ГОК и благотворительный фонд «Милосердие» направили на поддержку медицинских учреждений Белгородской области более 53 млн рублей. Средства были потрачены на приобретение медицинских препаратов и оборудования, средств индивидуальной защиты – бахил, масок, перчаток, дезинфицирующих и антисептических препаратов.

Помощь также получили жители Старого Оскола, которые попали в трудную жизненную ситуацию в связи с пандемией коронавируса – им передали более 5000 наборов с продуктами и предметами первой необходимости.

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

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