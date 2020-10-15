Стойленский ГОК передал медицинское оборудование больнице Старого Оскола

Posted 15 октября 2020, 14:44
Published 15 октября 2020, 14:44
Modified 14 декабря 2023, 15:58
Updated 14 декабря 2023, 15:58
Аппараты ИВЛ предназначены для восстановления утраченной функции дыхания, в том числе инфицированных COVID-19. Прикроватные мониторы используют для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента.
Мы не остались в стороне от ситуации в регионе и с самого начала пандемии помогали медицинским учреждениям приобретать лекарства, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, антисептики и многое другое. Считаю, что только вместе мы можем справиться с этим вызовом и с минимальными потерями выйти из непростой ситуации.Сергей Напольских, генеральный директор Стойленского ГОКа
С начала года Стойленский ГОК и благотворительный фонд «Милосердие» направили на поддержку медицинских учреждений Белгородской области более 53 млн рублей. Средства были потрачены на приобретение медицинских препаратов и оборудования, средств индивидуальной защиты – бахил, масок, перчаток, дезинфицирующих и антисептических препаратов.
Помощь также получили жители Старого Оскола, которые попали в трудную жизненную ситуацию в связи с пандемией коронавируса – им передали более 5000 наборов с продуктами и предметами первой необходимости.
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.