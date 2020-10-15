Стойленский ГОК передал медицинское оборудование больнице Старого Оскола

Мы не остались в стороне от ситуации в регионе и с самого начала пандемии помогали медицинским учреждениям приобретать лекарства, медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, антисептики и многое другое. Считаю, что только вместе мы можем справиться с этим вызовом и с минимальными потерями выйти из непростой ситуации.Сергей Напольских, генеральный директор Стойленского ГОКа