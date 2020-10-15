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Патологоанатомы рассказали о влиянии коронавируса на лёгкие

15 октября 2020, 13:57
Фото: pixabay.com
Ни для кого не секрет, что у заражённого коронавирусом пациента сильно страдают лёгкие. Это подтверждают патологоанатомы, которые видят после вскрытия одну и ту же картину.

По словам специалистов, происходит сильный отёк, из-за чего стандартная масса в 350 граммов увеличивается до двух килограммов, сообщают «Вести». При этом остальные органы могут быть не затронуты и находиться в хорошем состоянии.

Часто COVID-19 приводит к смерти по причине внезапной закупорки лёгочной артерии— тромбоэмболии. Врачи отмечают, что в последнее время были случаи смерти молодых людей, а в целом средний возраст — примерно 50 лет.

Другой частой причиной смерти специалисты называют полиорганную недостаточность, когда мишенью становятся все ткани и органы. Это может стать препятствием для того, чтобы родственники похоронили умершего обычным способом. В таких случаях тело помещают в цинковый гроб, а во время прощания просят ограничить количество родственников.

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#Новости#Коронавирус#Органы#Медицина
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