Патологоанатомы рассказали о влиянии коронавируса на лёгкие

Другой частой причиной смерти специалисты называют полиорганную недостаточность, когда мишенью становятся все ткани и органы. Это может стать препятствием для того, чтобы родственники похоронили умершего обычным способом. В таких случаях тело помещают в цинковый гроб, а во время прощания просят ограничить количество родственников.