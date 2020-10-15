Патологоанатомы рассказали о влиянии коронавируса на лёгкие

По словам специалистов, происходит сильный отёк, из-за чего стандартная масса в 350 граммов увеличивается до двух килограммов, сообщают «Вести». При этом остальные органы могут быть не затронуты и находиться в хорошем состоянии.
Часто COVID-19 приводит к смерти по причине внезапной закупорки лёгочной артерии— тромбоэмболии. Врачи отмечают, что в последнее время были случаи смерти молодых людей, а в целом средний возраст — примерно 50 лет.
Другой частой причиной смерти специалисты называют полиорганную недостаточность, когда мишенью становятся все ткани и органы. Это может стать препятствием для того, чтобы родственники похоронили умершего обычным способом. В таких случаях тело помещают в цинковый гроб, а во время прощания просят ограничить количество родственников.