Фонд ЖКХ ответил на публикацию по проблемному дому на улице Гагарина в Белгороде

В настоящее время ведётся завершение ремонтных работ, в соответствии с выбором собственников помещений дома видов и объёмов работ, утвержденных на общем собрании, и устранение замечаний, выявленных в процессе контроля со стороны Фонда и собственников помещений дома, по ремонту внутридомовых инженерных систем (холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), ремонту подвальных помещений, ремонту кровли, ремонту и утеплению фасада, которые будут завершены в сроки, предусмотренные договором и графиком производства работ.