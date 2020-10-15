Фонд ЖКХ ответил на публикацию по проблемному дому на улице Гагарина в Белгороде

Редакция ИА «Бел.Ру» получила ответ от Фонда ЖКХ на публикацию «Кап-капремонт: многоквартирный дом в Белгороде остаётся без крыши и отопления».
Мы публикуем ответ полностью.
Информация по статье Бел.ру о проведении капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Белгород, ул. Гагарина, д. 27
Работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Белгород, ул. Гагарина, д. 27 выполняет организация ООО «Тисайд» (далее — Подрядчик).
В соответствии с заключённым договором выполняются следующие виды работ:
Сроки выполнения работ в соответствии с договором: начало работ — 03.02.2020 г., окончание работ и сдача объекта в эксплуатацию — 01.11.2020 г.
В соответствии с графиком производства работ по капитальному ремонту дома, представленным подрядчиком, срок окончания работ — 31.10.2020 г.
Работы по ремонту системы теплоснабжения дома, предусмотренные договором, завершены, что подтверждается актом, который подписан представителями теплоснабжающей организации, подрядчика и обслуживающей организации.
Работы по ремонту ступеней и поручней входных групп выполнены в полном объёме, что обеспечивает беспрепятственный и безопасный вход в дом жильцов и гостей.
В ходе еженедельных контрольно-выездных мероприятий по проверке хода и качества выполняемых работ на объекте капитального ремонта с участием представителей Фонда, подрядчика, собственников помещений дома, выявлены незначительные замечания по качеству ремонтных работ, а также наличие строительного мусора. До сдачи дома в эксплуатацию подрядчиком в обязательном порядке будут устранены все выявленные и выявляемые замечания и убран строительный мусор.
В настоящее время ведётся завершение ремонтных работ, в соответствии с выбором собственников помещений дома видов и объёмов работ, утвержденных на общем собрании, и устранение замечаний, выявленных в процессе контроля со стороны Фонда и собственников помещений дома, по ремонту внутридомовых инженерных систем (холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), ремонту подвальных помещений, ремонту кровли, ремонту и утеплению фасада, которые будут завершены в сроки, предусмотренные договором и графиком производства работ.
Также сообщаем, что подрядчиком приняты меры по недопущению залития помещений собственников в период выполнения работ по ремонту кровли дома.
По состоянию на 15.10.2020 г. общий процент выполнения работ составляет 86%.