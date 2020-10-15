Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Антон Семейкин встретился с секретарём совбеза Белгородской области Олегом Мантулиным

15 октября 2020, 14:53
Фото: «Россети Центр Белгородэнерго»
Директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России Антон Семейкин провёл рабочую встречу с секретарём Совета безопасности Белгородской области Олегом Мантулиным.

Рабочая встреча состоялась в ходе проверки мобилизационной подготовки компаний топливно-энергетического комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Белгородской области. Участие в совещании принял заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов.

Участники мероприятия определили контуры взаимодействия Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России и Совета безопасности Белгородской области в части обеспечения экономической безопасности ТЭК.

Отдельное внимание в ходе встречи было обращено на безопасность и антитеррористическую защищённость объектов ТЭК, противодействие киберугрозам и профилактику правонарушений в сфере экономической безопасности топливно-энергетического комплекса.

Материалы по теме
Белгородэнерго выявило 206 фактов безучётного потребления электроэнергииБелгородэнерго построило более 10 км сетей наружного освещения на дорогах областиБелгородэнерго обеспечило электроснабжение ремесленного парка в селе Колотиловка
#Новости#Антон Семейкин#Сергей Демидов#Олег мантулин#Филиал «Россети Центр Белгородэнерго»#Белгородэнерго#Россети Центр Белгородэнерго#Экономика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18