В ковидных госпиталях Белгородской области оборудовали 249 реанимационных коек с аппаратами ИВЛ. Об этом 14 октября на брифинге по ситуации с коронавирусом сообщила замначальника депздрава Людмила Крылова.
Для сравнения: весной 2020 года в регионе насчитывалось 18 реанимационных коек. Все они были в специально приспособленных инфекционных подразделениях.
С увеличением роста заболеваемости медучреждения перепрофилировали под ковидные площадки. Как пояснила Людмила Крылова, на время из районных больниц забирали аппараты ИВЛ, в то же время закупали необходимое оборудование.
На сегодняшний день в ковидных госпиталях постоянно работают 249 аппаратов ИВЛ. По словам Крыловой, 65 последних аппаратов регион получит в этом месяце.
На прошедшем накануне брифинге в депздраве сообщали, что на площадке бывшей горбольницы № 1 откроют 320 коек для больных коронавирусом. Главврач горбольницы № 2 Антон Бондарев отмечал, что Белгородской области необходимо как минимум 500 дополнительных коек. В главном ковидном госпитале региона по состоянию на 12 октября свободных мест не было.
В Шебекинском роддоме в то же время развернули 53 койки для болеющих коронавирусом беременных женщин и рожениц.