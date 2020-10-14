Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В ковидных госпиталях Белгородской области оборудовали 249 реанимационных коек

14 октября 2020, 15:02
Фото: ИА «Бел.Ру»
В начале пандемии — весной 2020 года — их в регионе было 18. По словам замначальника департамента здравоохранения Людмилы Крыловой, сейчас все ковидные площадки соответствуют стандартам оснащения.

В ковидных госпиталях Белгородской области оборудовали 249 реанимационных коек с аппаратами ИВЛ. Об этом 14 октября на брифинге по ситуации с коронавирусом сообщила замначальника депздрава Людмила Крылова.

Для сравнения: весной 2020 года в регионе насчитывалось 18 реанимационных коек. Все они были в специально приспособленных инфекционных подразделениях.

С увеличением роста заболеваемости медучреждения перепрофилировали под ковидные площадки. Как пояснила Людмила Крылова, на время из районных больниц забирали аппараты ИВЛ, в то же время закупали необходимое оборудование.

На сегодняшний день в ковидных госпиталях постоянно работают 249 аппаратов ИВЛ. По словам Крыловой, 65 последних аппаратов регион получит в этом месяце.

На прошедшем накануне брифинге в депздраве сообщали, что на площадке бывшей горбольницы № 1 откроют 320 коек для больных коронавирусом. Главврач горбольницы № 2 Антон Бондарев отмечал, что Белгородской области необходимо как минимум 500 дополнительных коек. В главном ковидном госпитале региона по состоянию на 12 октября свободных мест не было.

В Шебекинском роддоме в то же время развернули 53 койки для болеющих коронавирусом беременных женщин и рожениц.

Материалы по теме
В Белгороде оборудуют дополнительные койки для лечения детей с COVID-19В Белгородской области коечный COVID-фонд занят на 90%
#Новости#ИВЛ#Коронавирус#Реанимация#Белгородская область#Койка#Медицина
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18