В ковидных госпиталях Белгородской области оборудовали 249 реанимационных коек

На прошедшем накануне брифинге в депздраве сообщали, что на площадке бывшей горбольницы № 1 откроют 320 коек для больных коронавирусом. Главврач горбольницы № 2 Антон Бондарев отмечал, что Белгородской области необходимо как минимум 500 дополнительных коек. В главном ковидном госпитале региона по состоянию на 12 октября свободных мест не было.