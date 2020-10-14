Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области стартует отопительный сезон

14 октября 2020, 15:12
Фото: ИА «Бел.Ру»
Тепло появится не позднее 15 октября во всех районах и горокругах. Первый замгубернатора Денис Буцаев рекомендовал открыть сезон в ближайшее время, чтобы снизить риск заболеваемости, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Белгородской области начался отопительный сезон. По информации регионального правительства, тепло появится во всех районах и горокругах не позднее 15 октября.

Ранее отопление включали при температуре до +8 °C пять дней подряд. Однако первый замгубернатора Денис Буцаев рекомендовал забыть об этом условии и открыть сезон в ближайшее время. По его мнению, подача тепла уменьшит риск заболеваемости.

Первыми получили отопление школы и детсады, больницы, социальные учреждения. Там тепло запустили 5 октября.

По информации правительства, в большинстве районов и горокругов уже отапливают жилые помещения. В Белгороде, Старооскольском горокруге, а также в Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Чернянском районах отопление включат не позднее 15 октября.

Учреждения и многоквартирные дома уже прошли проверку готовности к отопительному сезону.

Материалы по теме
«Отопительный флешмоб» в России: граждане негодуют, чиновники обещаютОтопительное фиаско в Белгороде: итоги первой недели отопительного сезона
#Новости#Денис Буцаев#Отопительный сезон#Белгородская область#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18