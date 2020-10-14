В Белгородской области стартует отопительный сезон

Ранее отопление включали при температуре до +8 °C пять дней подряд. Однако первый замгубернатора Денис Буцаев рекомендовал забыть об этом условии и открыть сезон в ближайшее время. По его мнению, подача тепла уменьшит риск заболеваемости.