В Белгородской области стартует отопительный сезон

В Белгородской области начался отопительный сезон. По информации регионального правительства, тепло появится во всех районах и горокругах не позднее 15 октября.
Ранее отопление включали при температуре до +8 °C пять дней подряд. Однако первый замгубернатора Денис Буцаев рекомендовал забыть об этом условии и открыть сезон в ближайшее время. По его мнению, подача тепла уменьшит риск заболеваемости.
Первыми получили отопление школы и детсады, больницы, социальные учреждения. Там тепло запустили 5 октября.
По информации правительства, в большинстве районов и горокругов уже отапливают жилые помещения. В Белгороде, Старооскольском горокруге, а также в Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Чернянском районах отопление включат не позднее 15 октября.
Учреждения и многоквартирные дома уже прошли проверку готовности к отопительному сезону.