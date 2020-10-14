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При проведении газоопасных работ несколько домов в Белгороде отключат от газа

14 октября 2020, 13:52
Фото: АО «Газпром газораспределение Белгород»
16 октября филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Белгороде запланировал проведение газоопасных работ по присоединению газопровода нового многоквартирного дома № 17 по улице Виктора Лосева областного центра в газораспределительную сеть.

В связи с этим 16 октября с 9:00 до 18:00 (ориентировочно) будет прекращено газоснабжение многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:

– Белгород, ул. Беловская, д. 6; 8;

– Белгород, ул. Большетроицкая, д. 28; 28А; 30; 32;

– Белгород, ул. В. Лосева, д. 21; 23; 25;

– Белгород, ул. С. Чайкина, д. 13; 15; 17; 19; 23.

Для возобновления подачи газа после завершения работ по присоединению газопровода нового многоквартирного дома в газораспределительную сеть убедительно просим собственников предоставить доступ сотрудникам газовой службы в квартиры.

Внимание!

Информация о предстоящем прекращении газоснабжения в связи с проведением работ на газораспределительных сетях размещается в аккаунтах АО «Газпром газораспределение Белгород» в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте».

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