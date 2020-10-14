При проведении газоопасных работ несколько домов в Белгороде отключат от газа

В связи с этим 16 октября с 9:00 до 18:00 (ориентировочно) будет прекращено газоснабжение многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:
– Белгород, ул. Беловская, д. 6; 8;
– Белгород, ул. Большетроицкая, д. 28; 28А; 30; 32;
– Белгород, ул. В. Лосева, д. 21; 23; 25;
– Белгород, ул. С. Чайкина, д. 13; 15; 17; 19; 23.
Для возобновления подачи газа после завершения работ по присоединению газопровода нового многоквартирного дома в газораспределительную сеть убедительно просим собственников предоставить доступ сотрудникам газовой службы в квартиры.
Внимание!