Осенние каникулы для школьников Белгородской области начнутся по графику

В Белгородской области школьники уйдут на каникулы по графику: последний учебный день в первой четверти — 23 октября, сообщила глава департамента образования Елена Тишина.
В регионе не осталось образовательных учреждений, закрытых на карантин из-за коронавируса. С 13 октября в обычном режиме работает школа № 21 в Белгороде: ранее там COVID-19 выявили у пяти преподавателей. В конце сентября на карантин закрывали два учебных учреждения в Борисовском районе, но они тоже уже открыты.
При этом из-за ОРВИ и ОРЗ на дистанционное обучение перевели 3,4 тыс. детей из 155 классов, что составляет 2,5% от общего числа школьников. На карантин в том числе закрыли Горскую СОШ в Красненском районе.
В целом же образовательный процесс в школах региона продолжается в обычном режиме. Как сообщили в департаменте образования, третья неделя октября стабильная: динамика роста заболеваемости остаётся в пределах сезонной нормы. Обучение в очном режиме продолжают 97,5% школьников региона.
Напомним, что оснований для перевода школ на дистанционку не нашли и в областном Роспотребнадзоре. В то же время учителей региона обязали носить маски, но во внеурочное время.
На этой неделе распространилась информация о том, что школьников Старого Оскола могут отправить на досрочные каникулы. По информации местного СМИ, на карантине уже 17 классов.