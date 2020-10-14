Осенние каникулы для школьников Белгородской области начнутся по графику

В регионе не осталось образовательных учреждений, закрытых на карантин из-за коронавируса. С 13 октября в обычном режиме работает школа № 21 в Белгороде: ранее там COVID-19 выявили у пяти преподавателей. В конце сентября на карантин закрывали два учебных учреждения в Борисовском районе, но они тоже уже открыты.