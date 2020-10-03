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Posted 3 октября 2020, 12:58

Published 3 октября 2020, 12:58

Modified 18 сентября 2022, 10:53

Updated 18 сентября 2022, 10:53

В России появилась угроза рынку отечественного страхования

В России появилась угроза рынку отечественного страхования

3 октября 2020, 12:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Госдуму в рамках второго чтения анонсировали законодательное предложение об изменении механизма обязательного медицинского страхования. Документ упраздняет действующую страховую систему, делая Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) плательщиком и органом, отслеживающим платежи.

По словам аналитиков, это решение вернет в здравоохранение коррупцию и бюрократические проволочки.

Newsnn.ru пишет, что по плану будет преобразован больничный контролирующий орган, подчиняющийся федеральному уровню. На данный момент в высокого качества медпомощь инвестируют страховые компании. В случае принятия инициативы отслеживание и финансирование отрасли переведут на одну госструктуру - ФФОМС. Вместе с тем у страховых компаний в два раза уменьшат расходные параметры, направив излишки Фонду. Соответственно, страховщиков в полной мере поставят в зависимость от контролирующего бюджет чиновничьего аппарата в регионах. Таким образом, страховые компании будут игнорировать нарушения в ущерб пациентам.

По словам авторов канала “Кремлёвский мамковед”, пациенты в очередной раз столкнутся с большими очередями на плановые операции, непрерывной коррупцией и невозможностью защитить свои права.

Помимо того, сам ФФОМС, представляющий собой единственный бенефициар изменений, получит возможность самостоятельно забирать деньги, формируя регламент в обход страховых фирм.

Отмечается, что продвижением проекта занимается Елена Чернякова, ранее курировавшая один из ключевых проектов Минфина «Электронный бюджет». Вместе с тем Чернякова осуществляет развитие информационной системы ФФОМС. Примечательно, что ранее на эти цели было примерно двести миллионов рублей. Однако за время ее существования расходная часть поднялась в два раза - до четырехсот пяти миллионов рублей.

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