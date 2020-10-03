В России появилась угроза рынку отечественного страхования

Newsnn.ru пишет, что по плану будет преобразован больничный контролирующий орган, подчиняющийся федеральному уровню. На данный момент в высокого качества медпомощь инвестируют страховые компании. В случае принятия инициативы отслеживание и финансирование отрасли переведут на одну госструктуру - ФФОМС. Вместе с тем у страховых компаний в два раза уменьшат расходные параметры, направив излишки Фонду. Соответственно, страховщиков в полной мере поставят в зависимость от контролирующего бюджет чиновничьего аппарата в регионах. Таким образом, страховые компании будут игнорировать нарушения в ущерб пациентам.