Белгородцев призвали не конфликтовать в общественном транспорте из-за масок

Васильченко на своей странице в соцсети попросил пассажиров общественного транспорта ответственно относиться к безопасности и следовать рекомендациям.
Уважаемые пассажиры! Напоминаем, что ношение маски в общественном транспорте с 12 мая обязательно. Просим ответственно относиться к личной безопасности, безопасности окружающих и следовать всем рекомендациям. Не создавать конфликтные ситуации, которые приведут к задержке движения. Надевайте маски до входа в транспорт. Александр Васильченко
При этом в комментариях к посту в группе ЕТК в соцсети Васильченко отметил, что компания готовит бесплатную акцию: «Считаю, это правильно, и предлагаю всем поддержать эту инициативу, позаботиться о наших жителях. Хотя многие безответственно пренебрегают личной безопасностью».
Напомним, заместитель губернатора Белгородской области Денис Буцаев отметил, что многие белгородцы не соблюдают меры безопасности, не носят масок, не выдерживают социальную дистанцию. Он предложил выдавать маски пассажирам без них бесплатно.
Что белгородцы «расслабились», отметила и главный санитарный врач Белгородской области Елена Оглезнева. Напомним, число заболевших коронавирусом в регионе превысило 9000 человек, 63 человека умерло. За прошедшие сутки в статистику попали ещё 67 заболевших.
Масочный режим в Белгородской области ввели 12 мая. С тех пор распоряжений о его отмене не было.