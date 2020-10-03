Белгородцев призвали не конфликтовать в общественном транспорте из-за масок

При этом в комментариях к посту в группе ЕТК в соцсети Васильченко отметил, что компания готовит бесплатную акцию: «Считаю, это правильно, и предлагаю всем поддержать эту инициативу, позаботиться о наших жителях. Хотя многие безответственно пренебрегают личной безопасностью».