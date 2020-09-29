ОК и Центр «Антон тут рядом» запустили просветительский проект

Одноклассники постоянно поддерживают и инициируют разные социальные проекты в соответствии с социальной стратегией Mail.ru Group. Так, летом 2020 года соцсеть поддержала видеопроект «Книжки вверх ногами» — серию публикаций о детях с синдромом Дауна, которые читают отрывки из любимых книг и задают вопросы о прочитанном известным людям. Во время пандемии ОК организовали благотворительный онлайн-концерт, после которого отправили ноутбуки в региональные дома престарелых, чтобы бабушки и дедушки могли поддерживать связь с близкими через видеозвонки.