Жители многоэтажки в Белгороде могут остаться в холода без отопления и кровли

«Если бы нам рассказали всё, сообщили все сроки, были бы на руках у людей соответствующие документы, не было бы такого ажиотажа. Сразу отпало бы десять вопросов. Народ бы об этом забыл, если бы услышал, как и когда это всё будет (ремонт) делаться. Вопрос бы снялся. А так люди нервничают, переживают, и они правы — зима на носу», — пояснил директор управляющей компании Виктор Пиетарис. В таких состояниях жители дома № 27 пытались достучаться во все двери, лишь бы их услышали. Убедиться, что проблема не надуманная, 10 сентября приезжал градоначальник Юрий Галдун.