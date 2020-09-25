Жители многоэтажки в Белгороде могут остаться в холода без отопления и кровли

В редакцию ИА «Бел.Ру» от имени всех жильцов дома № 27 по улице Гагарина обратилась Анна Бравко — старшая по дому. Женщина пожаловалась на капитальный ремонт здания. Как выяснилось, дом № 27 возводили ещё в 1960-х годах. В нём проживает 60 семей, более 20 детей, есть ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды.
Все они боятся остаться без отопления и крыши над головой. Всё потому, что компания, которая выполняет капремонт в их доме, не предоставляет им графики работ. Когда Анна Бравко дозвонилась до Алексея Щеблыкина — начальника отдела строительного контроля Фонда содействия реформированию ЖКХ области, ей сообщили, что завершить ремонт должны к 1 октября. В этом жители очень сомневаются, и небезосновательно.
В марте пришла первая бригада, посрезала все трубы и ушла. Комментарий был такой: «Нам не платят». Потом началась пандемия, сидели дома все, никто ничего не делал. В июне начало всё оживать, мы забили тревогу: где же продолжение капитального ремонта? Анна Бравко, жительница дома № 27
Согласно документам на сайте госзакупок, контракт заключили с ООО «Тисайд». Компания должна была в срок до 1 октября выполнить ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения. Кроме того, «Тисайд» должен был отремонтировать крышу, подвальные помещения, утеплить и сделать ремонт фасада.
Для справки: ООО «Тисайд» — белгородская компания, зарегистрированная с 2011 года. Руководителем и бенефициаром числится Денис Гринякин. Среднесписочная численность персонала по итогам 2019 года — 41 человек. За 2019 год выручка от продаж составила 1,3 млрд рублей, а чистая прибыль — 12,78 млн рублей. Основной вид деятельности, которым занимается «Тисайд», согласно данным «СПАРК-Интерфакс», является оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением. Помимо этого, компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог, разработкой проектов и др.
В действительности же к 23 сентября часть крыши разобрана, строительный мусор валяется по всему двору и в подвалах, нет отмосток, фасад отремонтирован частично и вообще не утеплён, трубы для коммуникаций выведены, но не подсоединены. В подъездах установлены пластиковые стеклопакеты, но не сделаны откосы. Зато установлены металлические ставни для окон, которые выходят на улицу из помещений на цокольном этаже. Казалось бы, хоть что-то готово. Но нет: отмостку сделали выше уровня ставень и слишком близко к окну. Оно оказалось замуровано — у окна не открываются ставни. Они попросту упираются в покрытие отмостки.
Частично есть цоколь, отмостка. Шиберов нет, входные группы сделаны тоже не полностью: ступеньки есть, поручней нет, нет отлива, козырьков над подъездами. Нет крыши — не могут начать другие работы. В других подъездах есть каркас для козырька, но нет ступенек. Балконы не обшиты. Чтобы это сделать, опять-таки, нужна крыша. Анна Бравко, жительница дома № 27
Анна рассказала, что несколько раз лично поднималась на крышу и общалась с рабочими. Успехом это не увенчалось: о сроках никто не осведомлён, работы ещё много, все чего-то ждут. Корреспондент «Бел.Ру» последовала её примеру, но эффект тот же. Удалось лишь сделать фото.
Мы не знаем даты, я произвожу работы. Тут будет утепление и перекрытие, сантехники будут работать, обработка дерева огнебиозащитой. Ещё надо накрыть сверху металлом и водосточки сделать. Работы мы начали (на крыше) в начале сентября, во время пандемии не работали. Иван, рабочий
Так отвечают все рабочие. Никто о сроках, к которым должны завершить ремонтные работы, не слышал. А тем временем на фото виднеются торчащие неподключённые канализационные (широкие серые) и отопительные (тонкие белые) трубы. Когда спросили Ивана, возможно ли завершить все работы к 1 октября, он ответил, что возможно. Но позже засомневался и добавил: «Металл накрыть реально, останутся мелочи. Если бы все материалы нам привезли, то первого или плюс-минус (пару дней), мы бы сделали всё». Когда привезут материалы, рабочие тоже не знают.
Ещё один интересный и одновременно опасный факт, который мы заметили и успели запечатлеть — все специалисты работают на крыше пятиэтажки без каких-либо креплений, обеспечивающих им безопасность. Почему? Нам тоже не смог никто ответить.
Если неизвестные или на гране срыва сроки и разобранная крыша — это просто неудобства, то есть в этом капремонте и опасный момент. Анна Бравко пожаловалась на засорённые трубы или, как их называет во время беседы Анна, боровки.
Боровок — выход из вентиляционной шахты газового оборудования. Строители его разбили, и весь мусор попадал туда. Они сказали, что это сделала управляющая компания. Когда спросили в УК, нам ответили, что два месяца назад приходили газовщики и проверяли вентиляцию газового оборудования. Всё было хорошо. Анна Бравко, жительница дома № 27
Анна пояснила, чем опасна ситуация с боровками. Дело в том, что при наступлении холодов собственники начнут включать газ, чтобы согреться. Это грозит взрывом из-за забитых вентиляционных шахт. «Мы не хотим второе Яковлево», — говорит Анна, имея в виду случай со взрывом бытового газа в посёлке под Белгородом. Управляющая компания опасность забитых боровков подтверждает.
Мы эту проблему закрыли временно, но работы же ещё ведутся. Просто я предупредил людей, чтобы при включении газа обращали внимание. Отопления нет. А сами знаете: у нас весной и осенью такой напряжённый момент бывает, когда ещё до включения отопления люди пытаются обогреться газом, закрывая все окна и двери. Если не дай бог ещё что-то забито в системе, может произойти угорание. Виктор Пиетарис, директор ООО «Управляющая компания-14»
Действительно, на входах в подъезды висят объявления: «Уважаемые жильцы, не используйте газовое оборудование для обогрева помещений, это может привести к накоплению угарного газа и вызвать отравление организма». Но как по-другому греться людям, в доме которых разобрана крыша и нет отопления, когда ночью температура воздуха опускается до +3 °C? Не все могут позволить себе электрические обогреватели.
«Если бы нам рассказали всё, сообщили все сроки, были бы на руках у людей соответствующие документы, не было бы такого ажиотажа. Сразу отпало бы десять вопросов. Народ бы об этом забыл, если бы услышал, как и когда это всё будет (ремонт) делаться. Вопрос бы снялся. А так люди нервничают, переживают, и они правы — зима на носу», — пояснил директор управляющей компании Виктор Пиетарис. В таких состояниях жители дома № 27 пытались достучаться во все двери, лишь бы их услышали. Убедиться, что проблема не надуманная, 10 сентября приезжал градоначальник Юрий Галдун.
К нам приезжал мэр Галдун. Мы общались. Сказал, что видит, что срываются сроки, качество нарушено. Анна Бравко, жительница дома № 27
Если всё действительно упирается в поставку материала, как утверждают рабочие, то когда же его привезут? Анна пыталась узнать это у Алексея — бригадира среди кровельщиков.
«Вообще по графику производства работ сроки у нас до 1 октября. Зависеть всё будет от того, как нам будут давать материалы. Но я точно не скажу, когда их привезут. Не освобождено место для его приёмки. Мы освобождаем, снимаем всё сверху. А вообще, по-хорошему, мы должны за два дня снять весь мусор краном с крыши, а потом нам привезут материалы», — рассказывает Алексей.
Благодаря нехитрым расчётам становится понятно, что если до пятницы рабочие не успеют убрать мусор и не получат всё необходимое для работы, ремонт в срок точно не завершат, ведь в субботу они работают неполный день, а в воскресенье не работают вовсе. После выходных до срока окончания работ останется три дня. При этом на объекте корреспондент «Бел.Ру» и Анна насчитали восемь человек: трое на крыше, двое грузят мусор, двое отдыхают в теньке и ждут подходящих условий для труда, и сварщик, занятый своей работой.
При этом претензий к подрядчику — ООО «СПС», то есть к их работникам, которые выполняют ремонт непосредственно на объекте, у жильцов дома нет. Об этом они ещё в июле писали исполнительному директору Фонда содействия реформированию ЖКХ по региону Леониду Белоковаленко. Люди просят не менять подрядчика, так как понимают, что тогда они точно не получат отремонтированный дом в срок.
Тогда же, летом, с просьбой проконтролировать проведение капремонта в доме белгородцы обращались к Константину Полежаеву — начальнику департамента жилищно-коммунального хозяйства области.
Уже в сентябре жители написали повторное письмо Белоковаленко. Люди просили прислать им представителя заказчика для составления актов обслуживания конструктивов дома, предоставить им графики выполнения работ, проектно-сметную документацию и сертификаты соответствия на материалы. Пока ответа они не получили.
Помимо этого, 22 сентября старшая по дому написала на электронную почту приёмной управления государственного строительного надзора по области на имя начальника Сергея Демьянова. По словам Анны, следующий шаг — обращение в прокуратуру.
В свою очередь, редакция ИА «Бел.Ру» также направила официальные запросы в жилнадзор и Фонд содействия реформированию ЖКХ. Будем следить за ситуацией и сообщать об изменениях.