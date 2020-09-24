Трое белгородцев пострадали в авариях за последние сутки

Рано утром на ул. 2-я Заводская в городе Строитель Яковлевского горокруга 29-летний водитель Nissan Terrano наехал на 46-летнюю женщину. По данным УМВД по области, она шла по краю проезжей части по ходу движения. У пешехода диагностированы травмы.