Трое белгородцев пострадали в авариях за последние сутки

Рано утром на ул. 2-я Заводская в городе Строитель Яковлевского горокруга 29-летний водитель Nissan Terrano наехал на 46-летнюю женщину. По данным УМВД по области, она шла по краю проезжей части по ходу движения. У пешехода диагностированы травмы.
На 650-м км трассы «Крым» в этом же округе 49-летний мужчина на Mercedes-Benz Vito 108 CDI сбил на нерегулируемом переходе 33-летнюю женщину. Аналогичное ДТП произошло в микрорайоне Макаренко Старого Оскола: под колёсами ВАЗ-21140 оказался 38-летний мужчина, который переходил дорогу по «зебре».
На 37-м км дороги Короча — Губкин — граница Курской области — Коньшино — Кочегуры — Русская Халань в Чернянском районе 72-летний водитель LADA превысил скорость и выехал на обочину. Автомобиль опрокинулся, в результате чего пострадали пассажирки 24 и 58 лет.