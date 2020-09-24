«Промедика» открыла в Белгороде свой первый центр с операционным блоком

Posted 24 сентября 2020, 15:04
Published 24 сентября 2020, 15:04
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Новое здание клиники предусматривает не только возможность пройти обследования и сдать анализы, но и остаться под наблюдением врачей в дневном стационаре после операции. Как отметил главный врач клиники Олег Головченко, это первый корпус «Промедики», в котором реализована возможность оперативного вмешательства и послеоперационной реабилитации. В здании есть палаты повышенной комфортности, в которых могут размещать от одного до трёх пациентов.
Специализация новой клиники — оперативная гинекология и оперативная урология, в будущем планируют ввести возможность оперативного лечения заболеваний в области проктологии.
Генеральный директор «Промедики» Дмитрий Зарубин сообщил, что данный центр уже 15-й по счёту в сети «Промедики». В Белгородской области находится 10 из них.
Медицинский центр, который мы сегодня официально открываем, — для нас новый формат. Он будет оказывать медицинскую помощь по 21 направлению, 9 из которых для нас новые, но они востребованы и однозначно будут пользоваться спросом у пациентов. Мы стараемся удовлетворить спрос на редкие услуги. У нас появилось два новых направления: оперативная урология и оперативная гинекология. Дмитрий Зарубин
Дмитрий Зарубин добавил, что в клинике есть дневной стационар на шесть коек, расширили спектр медицинских услуг. Отдельная гордость «Промедики» — операционный блок, оснащённый одним из лучших оборудований, аналогов которого в Белгороде нет.
В отделении ультразвуковой диагностики у нас есть, не побоюсь сказать, самый лучший в мире аппарат для экстренной гинекологии и акушерства. Он помогает получить самые точные результаты, а для нас это очень важно. Также большое внимание мы уделяем профессионалам, которые у нас работают. Дмитрий Зарубин
Сверхчувствительный аппарат УЗИ «GE Volusion E10» позволяет увидеть патологии на ранних этапах их развития, увидеть картинку в режиме 3D и 4D. Для будущих родителей такая детализация может быть востребованной, так как позволяет даже рассмотреть черты лица будущего малыша. Также аппарат позволяет провести ультразвуковое исследование практически любого органа человеческого тела и получить чёткую картинку, что гарантирует постановку верного диагноза.
Операционный блок оснащён передовым оборудованием и одним из лучших аппаратов наркоза. После проведения операции пациент сможет отправиться в палату пробуждения, где в следующие несколько часов будет приходить в себя после наркоза. Дизайнеры специально оформили палаты в необычных тонах, чтобы этот процесс для пациента проходил максимально приятно.
«Промедика» заботится не только о здоровье своих клиентов, но и об их эмоциональном комфорте. Так, в клинике реализовали необычные и яркие дизайнерские решения. Стены и мебель выполнены в пастельных тонах, а на стенах расположены живые композиции. Все материалы и технологии в корпусе уникальны в плане дизайна и оформления.
Я в городе нигде такого не видел внутри помещений. Это натуральные и экологичные материалы, которые очень практичны и долговечны. Мы работали над фирменным стилем этой клиники и решили здесь его обыграть максимально. Композиция на стенах выполнена из стабилизированного мха, он живой. Также здесь установлена параметрическая мебель, очень сложная в исполнении, как визуальном, так и с точки зрения архитектуры. Геннадий Арчибасов, руководитель компании «М207»
На сегодняшний день приём ведут 15 медицинских центров сети клиники: семь из них в Белгороде, три медицинских центра в Белгородской области — г. Шебекино, г. Строитель, г. Губкин, а также пять действующих медицинских центров находятся в Чувашской Республике.
Десять медицинских центров в Белгородской области предоставляют возможность сдать более 2500 видов анализов, а также услуги телемедицины и выезд медсестры к вам домой.