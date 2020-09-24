«Промедика» открыла в Белгороде свой первый центр с операционным блоком

Я в городе нигде такого не видел внутри помещений. Это натуральные и экологичные материалы, которые очень практичны и долговечны. Мы работали над фирменным стилем этой клиники и решили здесь его обыграть максимально. Композиция на стенах выполнена из стабилизированного мха, он живой. Также здесь установлена параметрическая мебель, очень сложная в исполнении, как визуальном, так и с точки зрения архитектуры. Геннадий Арчибасов, руководитель компании «М207»