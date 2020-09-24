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Два белгородца подрались в ресторане

24 сентября 2020, 13:33
Фото: Бел.Ру
Теперь одному из них грозит до трёх лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

В полицию обратился 19-летний житель областного центра и сообщил, что его избил неизвестный. Подозреваемым оказался 20-летний белгородец.

По предварительным данным, два молодых человека устроили в ресторане словесную перепалку. Более старший из них, будучи пьян, несколько раз ударил потерпевшего в голову и скрылся. Врачи оценили вред здоровью как средней тяжести.

Отдел УМВД по Белгородской области возбудил уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью по ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса. По статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

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