Два белгородца подрались в ресторане

В полицию обратился 19-летний житель областного центра и сообщил, что его избил неизвестный. Подозреваемым оказался 20-летний белгородец.
По предварительным данным, два молодых человека устроили в ресторане словесную перепалку. Более старший из них, будучи пьян, несколько раз ударил потерпевшего в голову и скрылся. Врачи оценили вред здоровью как средней тяжести.
Отдел УМВД по Белгородской области возбудил уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью по ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса. По статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.