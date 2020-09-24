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Дегтярев выбил деньги на строительство соцобъектов в Хабаровском крае

23 сентября 2020, 22:00
Фото: фрагмент видео YouTube
Средства на строительство социально значимых объектов Хабаровского края, не освоенные в этом году, удалось перенести на 2021 год.

На прошедшем под руководством полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева обсудили вопросы экономического развития ДФО. По Хабаровскому краю удалось добиться ряда важных решений.

В 2020 году в регионе велось строительство 16 социально значимых объектов, которые финансировались из государственного бюджета. На эти цели было выделено свыше 3 млрд рублей. Также на эти средства планировалось благоустроить целый ряд дворов и закупить оборудование, пишет transsibinfo.com.

Как отметил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, Юрий Трутнев поддержал просьбу региональной администрации о переносе неиспользованных средств на следующий год. Теперь край не потеряет выделенные на соцобъекты и благоустройство средства, а все соцобъекты, стройка которых сейчас приостановлена, будут закончены.

Отмечается, что финансирование – это только часть проблем, подлежащих оперативному решению. Также предстоит существенно доработать проектно-сметную документацию. Например, по онкодиспансеру в Комсомольске-на-Амуре и региональному спортивному центру. По последнему объекту предстоит рассчитать, сколько потребуется денег на подведение дороги и благоустройство территории.

Кроме этого, глава Хабаровского края заявил, что все работы по благоустройству дорог, дворовых территорий и детских площадок к этом городе, запланированные на текущий год, завершатся вовремя. То же самое он сказал о создании инфраструктуры по проекту «Дальневосточный гектар».

Также по итогам совещания прокуратуре и полиции было поручено провести ряд проверок недобросовестных застройщиков, занимающихся социальными объектами. По словам Дегтярева, недопустимо не выполнять обязательства по государственным контрактам и параллельно судиться с администрацией края.

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