Дегтярев выбил деньги на строительство соцобъектов в Хабаровском крае

Кроме этого, глава Хабаровского края заявил, что все работы по благоустройству дорог, дворовых территорий и детских площадок к этом городе, запланированные на текущий год, завершатся вовремя. То же самое он сказал о создании инфраструктуры по проекту «Дальневосточный гектар».