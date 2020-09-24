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Белгородэнерго досрочно выполнило годовую программу инновационного развития

24 сентября 2020, 12:45
Фото: Россети Центр Белгородэнерго
Россети Центр Белгородэнерго досрочно выполнило программу инновационного развития текущего года в части внедрения комплексных инновационных проектов на объектах филиала.

Доля инновационной продукции в общем объёме инвестпрограммы филиала уже по итогам первого полугодия достигла 7%, составив 188,5 млн рублей.

Объём современного оборудования в электросетевом комплексе Белгородской области ежегодно увеличивается за счёт применения передовых отечественных разработок и результатов НИОКР «Россети Центр». Основной упор делается на внедрение оборудования, обеспечивающего полноценную управляемость и наблюдаемость сетей, организацию цифровых каналов связи, автоматизацию учёта электроэнергии, модернизацию систем телемеханики и связи, отображающих все показатели работы питающих центров.

В текущем году белгородские энергетики завершили процесс создания активно-адаптивной распределительной сети 10(6) кВ в Белгородском, Борисовском районах, Валуйском и Яковлевском горокругах области, установив на линиях электропередачи реклоузеры, разъединители и индикаторы коротких замыканий, позволяющие значительно, в десятки раз, сократить время перерыва электроснабжения потребителей.

Но самое главное, что в случае аварийной ситуации большая часть жителей не почувствует никаких сбоев, так как отключится не вся линия, а лишь небольшой участок. Остальные потребители в течение нескольких секунд будут перезапитаны по резервным схемам.

До конца года в рамках проекта современного Центра управления сетями планируется создать комплексную систему управления энергообъектами с возможностями анализа и наблюдаемости электрических сетей на базе инновационных систем SCADA, DMS, OMS, GIS-систем.

Новые тенденции развития электрических сетей, связанные с появлением элементов микрогенерации, требуют принципиально иных подходов к управлению ими, поэтому в текущем году белгородские энергетики приступили к работе над НИОКР, касающимся разработки электросетевого контроллера для управления системами накопления электрической энергии и объектами микрогенерации. Работа запланирована на два года и в конечном итоге предусматривает создание программного комплекса электросетевого контроллера для управления системами накопления электроэнергии и объектами микрогенерации в сети 0,4 кВ, его государственную регистрацию.

Все новейшие технологии входят в реестр инновационных технических решений компании «Россети» и внедряются поэтапно в процессе строительства и реконструкции сетей. Проекты реализуются комплексно, с учётом текущих потребностей энергосистемы и обеспечения поступательного развития экономики области.Сергей Демидов, заместитель генерального директора — директор филиала «Россети Центр Белгородэнерго»

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