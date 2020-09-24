Белгородэнерго досрочно выполнило годовую программу инновационного развития

Новые тенденции развития электрических сетей, связанные с появлением элементов микрогенерации, требуют принципиально иных подходов к управлению ими, поэтому в текущем году белгородские энергетики приступили к работе над НИОКР, касающимся разработки электросетевого контроллера для управления системами накопления электрической энергии и объектами микрогенерации. Работа запланирована на два года и в конечном итоге предусматривает создание программного комплекса электросетевого контроллера для управления системами накопления электроэнергии и объектами микрогенерации в сети 0,4 кВ, его государственную регистрацию.