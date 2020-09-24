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Астрологи предсказывают сложную пятницу 25 сентября

24 сентября 2020, 16:00
Фото: pixabay.com
Восьмой лунный день готовит испытания некоторым знакам зодиака. Далеко не все смогут закончить рабочую неделю в хорошем настроении и состоянии здоровья.

Овнам пятница принесёт душевные переживания. Не ведитесь на поводу у своих эмоций и не признавайтесь в любви первому встречному поперечному. В сказках, конечно, бывают ситуации, когда в лесу встречается принц, а с милым рай получается и в шалаше, но мы не в сказке. Поэтому избегайте лесных принцев и предложений переехать на зиму в уютную палатку в пригороде.

Тельцам сейчас главное — не опускать руки. Может показаться, что вы бесконечно долго долбитесь в одну и ту же стену, но на самом деле прорыв уже близко. Не расслабляйтесь и заканчивайте трудовую неделю активно.

Близнецы столкнутся с искушением гульнуть на все имеющиеся деньги. Не размахивайте кошельком направо и налево, не изображайте из себя шальную императрицу. Звёзды говорят, что в конце дня возможно дурное известие, которое может пошатнуть здоровье. Поэтому заранее запасайтесь валерьянкой и корвалолом, а после работы сразу идите домой. Эта пятница не подходит для поиска приключений на свои лучшие части тела.

А вот Ракам Луна говорит, что надо бы перестать ныть о серости будней и депрессивности окружающих. Берите инициативу в свои руки и веселитесь на полную катушку. В эту пятницу звёзды благоволят вам, поэтому можно ввязываться в рискованные авантюры и радоваться жизни.

Львы в пятницу, 25 сентября, почувствуют себя подавленными, как толчёная картошка. Состояние здоровья будет соответствовать вашему душевному настрою, поэтому не раскисайте, как хлебушек, брошенный в тухлый водоём уточек. Из-за невнимательности можете здорово вляпаться в неприятности, которые обернутся финансовыми проблемами. Также возможны травмы, берегите позвоночник и верхнее нёбо, не пытайтесь сжевать прошлогодние сухарики и сухую воблу, доставшуюся в наследство от дедушки.

Луна в этот день погладит по головке всех Дев, которые связаны с учёбой. Можете смело грызть гранит науки, не боясь сломать зубы, записываться на курсы продвинутого китайского. Девы-преподаватели в пятницу получат удовольствие от работы, возможно предложение подработать репетитором. Не отказывайтесь от тупенького как воробушек ученика, дайте ему шанс получить первую в жизни четвёрку по химии.

Весы могут внезапно решить, что пора приторговывать. Можно сбагрить за хорошую сумму урожай помидоров, кабачки и старую детскую коляску. Для успешной сделки придётся подключить фантазию и придумать интересную рекламу своему товару. Купить тоже можно что-то очень полезное.

Скорпионам потребуется помощь окружающих. Причём в кои-то веки их даже не придётся просить об этом — ваше вселенское страдание будет видно даже из космоса, так что Луна сама пошлёт вам помощника. Не ругайтесь с домочадцем. В лучшем случае он постарается найти для вас намордник, в худшем — уйдёт искать более тихую гавань.

Стрельцов можно поздравить — наступило время перемен. Луне надоело смотреть на завалы вашего барахла и то, как вы бочком протискиваетесь по протоптанной в хламе дорожке на балконе. Поэтому выкидывайте рухлядь, прабабушкины панталоны и огрызок солёного огурца, который вы уже полгода обещаете себе доесть. Если не избавитесь от хлама самостоятельно, Луна может психануть и сделать это за вас, послав к вам грабителя-клептомана или поклонника-пиромана.

Пятница просит Козерогов быть снисходительными к окружающим. Скорее всего, в скором будущем вам придётся подделывать какие-то данные, чтобы результаты месячного отчёта получились красивыми, как у статистиков Левады. Займитесь добрыми делами и будьте зайкой. К врачу лучше не ходить, отложите заботу о здоровье на следующую неделю.

Водолеям звёзды предлагают смухлевать и достичь цели в три раза быстрее без регистрации и СМС. Важно сейчас не лежать бревном в надежде, что придут бобры и дотащат вас до финиша, а самостоятельно бежать к нему, будто вас в филейную часть куснул комарик. День будет продуктивным, а результатом можно будет даже прихвастнуть перед коллегами.

Рыбы уже давно копят в шкафу скелетики дохлых мух и они вот-вот начнут оттуда вываливаться. Разберитесь с этими мелкими незакрытыми делами, которые давно откладываете. Позвоните родственнику, дойдите наконец отдать одолженную книгу и занятую еще при Советском Союзе десятку. Можно переговорить со всеми обиженными, выход из этой ситуации пройдёт безболезненно для обеих сторон.

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