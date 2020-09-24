Астрологи предсказывают сложную пятницу 25 сентября

Стрельцов можно поздравить — наступило время перемен. Луне надоело смотреть на завалы вашего барахла и то, как вы бочком протискиваетесь по протоптанной в хламе дорожке на балконе. Поэтому выкидывайте рухлядь, прабабушкины панталоны и огрызок солёного огурца, который вы уже полгода обещаете себе доесть. Если не избавитесь от хлама самостоятельно, Луна может психануть и сделать это за вас, послав к вам грабителя-клептомана или поклонника-пиромана.