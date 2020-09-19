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В России открыли первый мемориал энергетикам — героям Великой Отечественной войны

19 сентября 2020, 12:34
Фото: ПАО «Россети»
Комплекс возведён по инициативе генерального директора «Россетей» Павла Ливинского и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Он увековечил память энергетиков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и обеспечивших электроснабжение тыла.

В торжественной церемонии открытия участвовали заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

Строительство мемориала началось в 2019 году в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. Проект архитектурного решения выбрали работники электросетевого комплекса — в онлайн-голосовании приняли участие 16 467 человек.

Комплекс площадью 1 гектар состоит из пяти площадок, посвящённых каждому году войны. Центральная аллея ведёт к обелиску в форме опоры высоковольтной линии электропередачи. Его высота составляет 14,18 м — столько же дней длилась война. Перед обелиском расположен Вечный огонь, частицу которого доставили из Москвы от Могилы Неизвестного Солдата.

Фото: ПАО «Россети»

Монумент увенчан изображением Ордена Победы — высшей награды Великой Отечественной войны. С двух сторон от него расположены тематические сюжетные барельефы и гранитные стелы с именами 72 энергетиков–героев.

«В военные годы многим работникам отрасли пришлось стать солдатами. На долю энергетиков, оставшихся на своих местах, выпали не менее сложные испытания. Это первый в России масштабный мемориал, посвящённый подвигам всех энергетиков — фронтовиков и тружеников тыла. Символично, что он находится в Туле. Ведь электроснабжение Оружейной столицы сохранялось даже в дни тяжёлых боёв», отметил Павел Ливинский.

Также в церемонии приняли участие главнокомандующий сухопутными войсками РФ, генерал армии Олег Салюков, заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы Николай Петрунин, генеральный директор «Россети Центр» и и. о. генерального директора «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков.

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