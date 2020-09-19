В России открыли первый мемориал энергетикам — героям Великой Отечественной войны

«В военные годы многим работникам отрасли пришлось стать солдатами. На долю энергетиков, оставшихся на своих местах, выпали не менее сложные испытания. Это первый в России масштабный мемориал, посвящённый подвигам всех энергетиков — фронтовиков и тружеников тыла. Символично, что он находится в Туле. Ведь электроснабжение Оружейной столицы сохранялось даже в дни тяжёлых боёв», — отметил Павел Ливинский.