В Белгородской области все выходные будут искать пьяных водителей

19 сентября «сплошные отработки» пройдут в Новооскольском городском округе с 19:00 до 01:00, в Вейделевском районе с 20:00 до 02:00, на территории Ивнянского района с 21:00 до 01:00 и на территории Губкинского горокруга с 19:00 до 03:00.