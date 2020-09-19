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В Белгородской области все выходные будут искать пьяных водителей

19 сентября 2020, 06:49
Фото: pixabay.com
О «сплошных отработках» на территории области сообщили в региональном управлении МВД. Рейды пройдут на территориях Вейделевского и Ивнянского районов, Губкинского и Новооскольского городских округов. Ловить пьяных водителей правоохранители будут все выходные.

18 сентября рейды уже прошли на территориях Корочанского и Волоконовского районов, а также в Грайворонском и Новооскольском горокругах.

19 сентября «сплошные отработки» пройдут в Новооскольском городском округе с 19:00 до 01:00, в Вейделевском районе с 20:00 до 02:00, на территории Ивнянского района с 21:00 до 01:00 и на территории Губкинского горокруга с 19:00 до 03:00.

Также 19 и 20 сентября на территории Валуйского городского округа правоохранители будут искать водителей, которые нарушают правила перевозки детей.

Напомним, в Белгородской области 58 водителей посадили за повторную пьяную езду. Из них 43 человека уже имели судимость за преступления, связанные с управлением машиной в нетрезвом виде.

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