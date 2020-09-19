В Белгородском районе прошёл военно-исторический фестиваль «Лето 19-го»

Также традиционно на фестивале представили технику: танки, копья, самоходные машины, пушки различных калибров, пулемёты. Как и в 2019 году, организаторы создали небольшой хутор, который впоследствии в рамках шоу сожгли. Новшеством в этом году стали показательные выступления конницы из Шебекино, которая участвовала в съёмках фильма «Союз спасения».