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В Белгородском районе прошёл военно-исторический фестиваль «Лето 19-го»

19 сентября 2020, 13:41
Фото: Елена Рудковская / Из личного фотоархива
Фестиваль «Лето 19-го» прошёл сегодня, 19 сентября. Это четвёртый военно-исторический фестиваль, который проходит на территории Белгородского района. Мероприятие собрало множество реконструкторов со всех уголков страны.

В 2020 году участие в реконструкции событий времён Гражданской войны приняли более 400 реконструкторов из 30 военно-исторических клубов. География участников обширна: Москва и Подмосковье, Воронеж, Тула, Самара, Ростов-на-Дону, Шахты, Краснодар, Орёл, Уфа и другие города.

Фото: Елена Рудковская / Из личного фотоархива

Также традиционно на фестивале представили технику: танки, копья, самоходные машины, пушки различных калибров, пулемёты. Как и в 2019 году, организаторы создали небольшой хутор, который впоследствии в рамках шоу сожгли. Новшеством в этом году стали показательные выступления конницы из Шебекино, которая участвовала в съёмках фильма «Союз спасения».

Гостей также ждали интерактивные площадки, где каждый желающий смог записаться в добровольческую армию, пострелять из орудий, посмотреть быт и медицину военных лет.

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#Новости#Итсорическая реконструкция#Реконструкция#Мероприятие#Фестиваль «Лето 19-го»#Общество
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