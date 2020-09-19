Частица Вечного огня отправилась от стен Кремля на мемориал энергетикам-героям

В церемонии участвовали Ветеран Великой Отечественной войны, энергетик с 45-летним стажем Владимир Степичев и генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский. Символический факел был зажжён в Александровском саду и отправлен в Тулу, где 19 сентября состоится открытие мемориала.
Мемориальный комплекс энергетикам-героям создан по инициативе генерального директора «Россетей» Павла Ливинского и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Открытие приурочено к празднованию Дня Оружейника. Вечный огонь будет зажжён перед обелиском в форме опоры высоковольтной линии электропередачи, который является центральным элементом комплекса.
Торжественная церемония прошла с участием роты Почётного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Безопасность передачи частицы Вечного огня обеспечивают специалисты АО «МОСГАЗ». Работники газового хозяйства Москвы обслуживают устройство Вечного огня с самого первого дня его зажжения у кремлёвских стен.