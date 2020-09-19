Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Частица Вечного огня отправилась от стен Кремля на мемориал энергетикам-героям

19 сентября 2020, 06:16
Фото: ПАО «Россети»
Состоялась торжественная церемония по переносу частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве для его последующего зажжения на мемориальном комплексе энергетикам-героям в городе Туле.

В церемонии участвовали Ветеран Великой Отечественной войны, энергетик с 45-летним стажем Владимир Степичев и генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский. Символический факел был зажжён в Александровском саду и отправлен в Тулу, где 19 сентября состоится открытие мемориала.

Фото: ПАО «Россети»

Мемориальный комплекс энергетикам-героям создан по инициативе генерального директора «Россетей» Павла Ливинского и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Открытие приурочено к празднованию Дня Оружейника. Вечный огонь будет зажжён перед обелиском в форме опоры высоковольтной линии электропередачи, который является центральным элементом комплекса.

Торжественная церемония прошла с участием роты Почётного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Безопасность передачи частицы Вечного огня обеспечивают специалисты АО «МОСГАЗ». Работники газового хозяйства Москвы обслуживают устройство Вечного огня с самого первого дня его зажжения у кремлёвских стен.

Материалы по теме
«Россетям» на фоне пандемии COVID-19 удалось сохранить нужный уровень ликвидностиСледком открыл дело о хищении 670 млн рублей у «Россетей» в ЧеркесскеС начала года «Россети Центр» исполнили более 30 тыс. договоров техприсоединения
#Новости#Кремль#Энергетики#Мемориал#Вечный огонь#ПАО «Россети»#Новости компаний#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18