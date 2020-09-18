В СПЧ РФ задумались над защитой цифровых прав россиян

Об этом Фадеев сообщил во время заседания круглого стола на тему «Цифровые угрозы правам человека», пишет телеграм-канал «Мейстер».
По мнению авторов канала, словосочетание «цифровые права» является модным во всем мире, но достаточно абстрактным понятием. Под ним можно понимать очень многое, однако хорошо, что российский СПЧ следит за мировым трендом, отмечают авторы.
Тем не менее Валерий Фадеев в общих чертах смог рассказать, что имеется ввиду. Так, по его словам, защита цифровых прав подразумевает борьбу с травлей в интернете, слежкой и кибермошенничеством. С последним, вероятно, трудно не согласится, поскольку кому еще не звонили на мобильный телефон из службы безопасности Сбербанка, иронично отметил «Мейстер».