В СПЧ РФ задумались над защитой цифровых прав россиян

Тем не менее Валерий Фадеев в общих чертах смог рассказать, что имеется ввиду. Так, по его словам, защита цифровых прав подразумевает борьбу с травлей в интернете, слежкой и кибермошенничеством. С последним, вероятно, трудно не согласится, поскольку кому еще не звонили на мобильный телефон из службы безопасности Сбербанка, иронично отметил «Мейстер».