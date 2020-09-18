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В Белгородской области два водителя сбежали с мест ДТП

18 сентября 2020, 15:21
Фото: пресс-служба УМВД по Белгородской области
За минувшие сутки на дорогах региона произошли три автомобильных аварии с пострадавшими. В двух из них водители сбежали с места происшествия, сообщили в областном УМВД.

Первое ДТП произошло утром 17 сентября на ул. Центральная в селе Шаталовка Старооскольского округа. Неизвестный водитель сбил 67-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части, после чего уехал. Пешеход получила травмы.

Поздно вечером на ул. Майская в Старом Осколе опрокинулся ВАЗ-21124. В аварии пострадал 18-летний пассажир. По предварительной версии, водитель превысил скорость и не справился с управлением. С места ДТП он скрылся.

На ул. 60 лет Октября в областном центре 31-летний мужчина на Infiniti FX50 сбил 14-летнего подростка, который шёл через дорогу вне перехода. В результате столкновения мальчик получил повреждения.

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#Новости#ДТП#Аварии#Происшествия
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